LDAP Account Manager (LAM) הוא ממשק ווב בוגר וקוד פתוח לניהול חשבונות המאוחסנים בספריית LDAP. במקום לערוך קבצי LDIF או להתמודד עם פקודות ldapsearch ו-ldapmodify, מנהלים מנהלים משתמשי Unix ו-Samba, קבוצות, מארחים, רשומות DHCP, חשבונות Kopano, והרחבות Asterisk דרך דפדפן. LAM מבין את סכימות ה-LDAP הנפוצות ביותר מהקופסה ומספק עורכים מודעי-סוג עבור כל אחת.

תבנית זו אורזת את LAM יחד עם שרת ספריות OpenLDAP כך שכל ערימת הזהויות פועלת על VPS יחיד מאחורי Traefik HTTPS. אירוח עצמי של LAM שומר אישורי ספריות, חברות בקבוצות ונתוני זהות בתוך התשתית שלכם ללא תלות בספקי זהות צד שלישי או עמלות SaaS לפי משתמש.