התקינו LDAP Account Manager בלחיצה אחת.
חזית ווב לניהול משתמשים, קבוצות ואובייקטים בספריית OpenLDAP באמצעות ממשק משתמש ידידותי בדפדפן.
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מה אפשר לבנות עם LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) הוא ממשק ווב בוגר וקוד פתוח לניהול חשבונות המאוחסנים בספריית LDAP. במקום לערוך קבצי LDIF או להתמודד עם פקודות ldapsearch ו-ldapmodify, מנהלים מנהלים משתמשי Unix ו-Samba, קבוצות, מארחים, רשומות DHCP, חשבונות Kopano, והרחבות Asterisk דרך דפדפן. LAM מבין את סכימות ה-LDAP הנפוצות ביותר מהקופסה ומספק עורכים מודעי-סוג עבור כל אחת.
תבנית זו אורזת את LAM יחד עם שרת ספריות OpenLDAP כך שכל ערימת הזהויות פועלת על VPS יחיד מאחורי Traefik HTTPS. אירוח עצמי של LAM שומר אישורי ספריות, חברות בקבוצות ונתוני זהות בתוך התשתית שלכם ללא תלות בספקי זהות צד שלישי או עמלות SaaS לפי משתמש.
פיצ'רים עיקריים של LDAP Account Manager
ממשק ניהול מבוסס דפדפן
נהלו משתמשים, קבוצות, מארחים ואובייקטי LDAP אחרים דרך ממשק אינטרנט מבוסס לשוניות במקום קובצי LDIF וכלי שורת פקודה.
שרת OpenLDAP מצורף
מגיע עם ספריית OpenLDAP שהוגדרה מראש מול ה-DN הבסיסי שנבחר, כך שהפריסה מספקת גם את הספרייה וגם את ממשק המשתמש לניהול שלה.
מודולים של סוגי חשבונות
עורכים מובנים עבור חשבונות Unix, דומייני Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, כינויי דואר, ו-FreeRadius מכסים את רוב סכימות הספריות ללא קוד מותאם אישית.
ייבוא CSV וייצוא PDF
יצירת חשבונות בכמות גדולה מגיליונות אלקטרוניים וליצירת גיליונות חשבון PDF הניתנים להדפסה לעובדים חדשים ישירות מנתוני הספרייה.
בקרת גישה גרעינית
פרופילי שרת, פרופילי חשבון והרשאות ברמת מודול מאפשרים לכם להאציל חלקים מניהול הספריות מבלי להעניק הרשאות אדמין מלאות של LDAP.
ממשק רב-לשוני
תורגם ליותר מתריסר שפות כך שצוותי ניהול יוכלו לעבוד בשפה המועדפת עליהם מול אותה ספרייה משותפת.
למה להריץ את LDAP Account Manager על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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