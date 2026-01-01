התקינו את Dataline בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי צ'אט SQL המופעל על ידי AI, שמאפשר לכם לשאול שאילתות ולהציג חזותית כל מסד נתונים באמצעות אנגלית פשוטה.
בחרו תוכנית VPS עבור Dataline
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dataline
Dataline הוא כלי לניתוח נתונים בקוד פתוח, שמעדיף פרטיות, שמתרגם שפה טבעית לשאילתות SQL, ומאפשר לכם לחקור מסדי נתונים מבלי לכתוב שורת SQL אחת. חברו קבצי PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV או Excel ושאלו שאלות באנגלית פשוטה כדי לקבל תוצאות מיידיות והדמיות אוטומטיות.
בניגוד לפלטפורמות אנליטיקה בענן, אירוח עצמי של Dataline על שרת ה-VPS שלכם שומר על נתונים עסקיים רגישים תחת שליטתכם המלאה. אין מגבלות שימוש, אין עמלות לפי משתמש, ואין נעילת ספק — רק ממשק שאילתות חכם שעובד עם מפתח ה-API של ה-LLM המועדף עליכם.
פיצ'רים עיקריים של Dataline
שאילתות בשפה טבעית
הקלידו שאלות באנגלית פשוטה ו-Dataline מייצרת את ה-SQL, מבצעת אותו, ומחזירה תוצאות מעוצבות תוך שניות.
תמיכה בריבוי מסדי נתונים
התחברו ל-PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel ועוד מממשק אחד מבלי להחליף כלים.
יצירת תרשים אוטומטית
בקשו תרשים בפרומפט שלכם ו-Dataline מציגה הדמיה ישירות מתוצאת השאילתה.
ארכיטקטורה ששמה פרטיות בראש
כל הנתונים נשארים בשרת שלכם, ומעניקים לכם שליטה מלאה על מידע עסקי רגיש ללא חשיפה לצד שלישי.
היסטוריית שאילתות
שמרו ו-בקרו שוב בשאילתות ובתשובות קודמות מבלי להקליד מחדש הנחיות, ובנו ספריית אנליטיקה אישית לאורך זמן.
למה להריץ את Dataline על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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