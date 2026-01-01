Dataline הוא כלי לניתוח נתונים בקוד פתוח, שמעדיף פרטיות, שמתרגם שפה טבעית לשאילתות SQL, ומאפשר לכם לחקור מסדי נתונים מבלי לכתוב שורת SQL אחת. חברו קבצי PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV או Excel ושאלו שאלות באנגלית פשוטה כדי לקבל תוצאות מיידיות והדמיות אוטומטיות.

בניגוד לפלטפורמות אנליטיקה בענן, אירוח עצמי של Dataline על שרת ה-VPS שלכם שומר על נתונים עסקיים רגישים תחת שליטתכם המלאה. אין מגבלות שימוש, אין עמלות לפי משתמש, ואין נעילת ספק — רק ממשק שאילתות חכם שעובד עם מפתח ה-API של ה-LLM המועדף עליכם.