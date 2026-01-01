התקינו Cloudreve בלחיצה אחת.
פלטפורמת אחסון ענן באחסון עצמי, עם שיתוף קבצים, תצוגה מקדימה אונליין ותמיכה בריבוי משתמשים תחת שליטתכם המלאה.
בחרו תוכנית VPS עבור Cloudreve
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cloudreve
Cloudreve היא פלטפורמת אחסון ענן בקוד פתוח באירוח עצמי, עם למעלה מ-27,000 כוכבי GitHub, שנבנתה כדי להעניק ליחידים ולצוותים כונן ענן פרטי בשליטה מלאה שלהם. היא מספקת חוויה מלוטשת בסגנון Google Drive — העלאות בגרור ושחרר, קישורים ניתנים לשיתוף, תצוגה מקדימה של מדיה מקוונת ושילוב WebDAV בשולחן העבודה — כל זאת תוך אחסון כל קובץ בתשתית שבבעלותכם.
בניגוד לשירותי אחסון ענן מסחריים, Cloudreve אינה מטילה עמלות לפי משתמש, ללא סריקת קבצים וללא מגבלות אחסון מעבר לקיבולת דיסק ה-VPS שלכם. היא תומכת במספר רב של אחסוני קצה, כולל דיסק מקומי, שירותים תואמי S3, OneDrive ו-Google Drive, מה שמאפשר לכם לאחד אחסון מפוזר תחת נקודת גישה אחת. פריסה זו משלבת את Cloudreve עם PostgreSQL ו-Redis לאחסון מטא-דאטה אמין וגלישה מהירה בקבצים.
פיצ'רים עיקריים של Cloudreve
מערכות קצה מרובות לאחסון
ניתן לחבר דיסק מקומי, S3-compatible buckets, OneDrive, או Google Drive ולנהל את כל האחסון מממשק אחיד אחד.
שיתוף קבצים מאובטח
צרו קישורי שיתוף עם הגנה אופציונלית באמצעות סיסמה, תאריכי תפוגה ומגבלות הורדה כדי לשלוט במי ניגש למה.
תצוגה מקדימה של מדיה אונליין
צפו בתמונות, סרטונים, קבצי אודיו, מסמכים וקבצי קוד ישירות בדפדפן ללא הורדה.
גישת WebDAV שולחנית
התקינו את Cloudreve ככונן רשת ב-Windows, macOS, או Linux לאינטגרציה מקורית עם מערכת הקבצים ללא תוכנה נוספת.
ריבוי משתמשים עם מכסות
צרו חשבונות משתמשים עם מכסות אחסון אישיות ורמות הרשאה למשפחות, צוותים או לקוחות.
למה להריץ את Cloudreve על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.