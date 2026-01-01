Cloudreve היא פלטפורמת אחסון ענן בקוד פתוח באירוח עצמי, עם למעלה מ-27,000 כוכבי GitHub, שנבנתה כדי להעניק ליחידים ולצוותים כונן ענן פרטי בשליטה מלאה שלהם. היא מספקת חוויה מלוטשת בסגנון Google Drive — העלאות בגרור ושחרר, קישורים ניתנים לשיתוף, תצוגה מקדימה של מדיה מקוונת ושילוב WebDAV בשולחן העבודה — כל זאת תוך אחסון כל קובץ בתשתית שבבעלותכם.

בניגוד לשירותי אחסון ענן מסחריים, Cloudreve אינה מטילה עמלות לפי משתמש, ללא סריקת קבצים וללא מגבלות אחסון מעבר לקיבולת דיסק ה-VPS שלכם. היא תומכת במספר רב של אחסוני קצה, כולל דיסק מקומי, שירותים תואמי S3, OneDrive ו-Google Drive, מה שמאפשר לכם לאחד אחסון מפוזר תחת נקודת גישה אחת. פריסה זו משלבת את Cloudreve עם PostgreSQL ו-Redis לאחסון מטא-דאטה אמין וגלישה מהירה בקבצים.