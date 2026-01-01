התקינו את ה-CyberChef בלחיצה אחת.
GCHQ's "Cyber Swiss Army Knife" עם למעלה מ-300 פעולות לקידוד, הצפנה וניתוח נתונים בדפדפן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם CyberChef
CyberChef הוא כלי רב עוצמה מבוסס אינטרנט למניפולציית נתונים שפותח על ידי GCHQ, המציע למעלה מ-300 פעולות מובנות להצפנה, קידוד, דחיסה, גיבוב והמרת פורמט נתונים — הכל באמצעות ממשק גרור-ושחרר אינטואיטיבי. מערכת ה'מתכונים' הייחודית מאפשרת לכם לשרשר פעולות מרובות לזרימות עבודה הניתנות לשימוש חוזר ולשיתוף, בעוד שתכונת ה'קסם' מזהה אוטומטית סוגי קידוד כדי להאיץ את הניתוח.
מכיוון ש-CyberChef מעבד הכל בצד הלקוח בדפדפן שלכם, נתונים רגישים לעולם לא עוזבים את המחשב שלכם. אירוח עצמי של מופע משלכם על גבי VPS מבטיח שהוא תמיד זמין לצוות שלכם, נגיש רק בתוך התשתית שלכם, וחופשי מתלות בגרסאות מתארחות ציבוריות — קריטי עבור פעולות אבטחה ותהליכי עבודה של תגובה לאירועים המטפלים בנתונים סודיים.
פיצ'רים עיקריים של CyberChef
300+ פעולות מובנות
כולל Base64, AES, גיבוב SHA, regex, ניתוח IP, דחיסה, ועשרות פעולות נוספות של המרת נתונים ללא כתיבת קוד כלל.
שרשור מתכונים
שרשור פעולות מרובות למתכונים לשימוש חוזר שניתן לשמור ולשתף באמצעות URL, המאפשרים תהליכי עבודה חוזרים ומתועדים של טרנספורמציית נתונים.
עיבוד בצד הלקוח
כל הפעולות מתבצעות במלואן בדפדפן — הנתונים אינם עוזבים לעולם את המחשב שלכם, מה שהופך זאת לבטוחה עבור חקירות אבטחה רגישות וניתוח סודי.
זיהוי אוטומטי קסום
פעולת הקסם מזהה אוטומטית סכימות קידוד לא ידועות ומציעה את הפעולות הנכונות לפענוחן, ובכך מאיצה את המיון והניתוח.
ניפוי באגים בנקודות עצירה
עברו על מתכונים עם נקודות עצירה כדי לבדוק מצבי נתונים ביניים ולפתור בעיות בצינורות טרנספורמציה מורכבים מרובי שלבים.
למה להריץ את CyberChef על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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