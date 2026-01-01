CyberChef הוא כלי רב עוצמה מבוסס אינטרנט למניפולציית נתונים שפותח על ידי GCHQ, המציע למעלה מ-300 פעולות מובנות להצפנה, קידוד, דחיסה, גיבוב והמרת פורמט נתונים — הכל באמצעות ממשק גרור-ושחרר אינטואיטיבי. מערכת ה'מתכונים' הייחודית מאפשרת לכם לשרשר פעולות מרובות לזרימות עבודה הניתנות לשימוש חוזר ולשיתוף, בעוד שתכונת ה'קסם' מזהה אוטומטית סוגי קידוד כדי להאיץ את הניתוח.

מכיוון ש-CyberChef מעבד הכל בצד הלקוח בדפדפן שלכם, נתונים רגישים לעולם לא עוזבים את המחשב שלכם. אירוח עצמי של מופע משלכם על גבי VPS מבטיח שהוא תמיד זמין לצוות שלכם, נגיש רק בתוך התשתית שלכם, וחופשי מתלות בגרסאות מתארחות ציבוריות — קריטי עבור פעולות אבטחה ותהליכי עבודה של תגובה לאירועים המטפלים בנתונים סודיים.