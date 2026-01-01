Ombi היא מערכת הבקשות הסטנדרטית באחסון עצמי למשקי בית המפעילים את Plex, Emby, או Jellyfin. משתמשים נכנסים עם חשבון שרת המדיה הקיים שלהם ומבקשים סרטים, תוכניות טלוויזיה, אלבומי מוזיקה, ותוכן 4K דרך ממשק משתמש אינטרנטי מלוטש וידידותי למובייל. כל בקשה עוברת לתור אישורים הניתן להגדרה, ואז מעבירה אוטומטית פריטים מאושרים ל-Sonarr, Radarr, Lidarr, או CouchPotato לביצוע.

אירוח עצמי של Ombi על VPS מעניק למשתמשים שלכם משפך נקי של "בקש קודם" לספריית המדיה שלכם ומעניק לכם מקום אחד לאשר, לדחות, או לטפל בקבוצות בבקשות נכנסות — מבלי לחשוף את לוחות הניהול של Arr למשק הבית.