פרוסו Ombi בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת בקשות באחסון עצמי עבור Plex, Emby ו-Jellyfin — משתמשים מבקשים סרטים ותוכניות, אתם מאשרים וממלאים אוטומטית.
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מה אפשר לבנות עם Ombi
Ombi היא מערכת הבקשות הסטנדרטית באחסון עצמי למשקי בית המפעילים את Plex, Emby, או Jellyfin. משתמשים נכנסים עם חשבון שרת המדיה הקיים שלהם ומבקשים סרטים, תוכניות טלוויזיה, אלבומי מוזיקה, ותוכן 4K דרך ממשק משתמש אינטרנטי מלוטש וידידותי למובייל. כל בקשה עוברת לתור אישורים הניתן להגדרה, ואז מעבירה אוטומטית פריטים מאושרים ל-Sonarr, Radarr, Lidarr, או CouchPotato לביצוע.
אירוח עצמי של Ombi על VPS מעניק למשתמשים שלכם משפך נקי של "בקש קודם" לספריית המדיה שלכם ומעניק לכם מקום אחד לאשר, לדחות, או לטפל בקבוצות בבקשות נכנסות — מבלי לחשוף את לוחות הניהול של Arr למשק הבית.
פיצ'רים עיקריים של Ombi
התחברות ל-Plex, Emby ו-Jellyfin
משתמשים מתחברים עם פרטי ההתחברות הקיימים שלהם לשרת המדיה, כך שאין חשבון נפרד לניהול וההרשאות נשארות מסונכרנות.
בקשות לסרטים, טלוויזיה, מוזיקה ו-4K
מכסות לפי קטגוריה, מגבלות לפי משתמש וכללי אישור מאפשרים לכם להתאים את מה שכל צופה יכול לבקש ללא פיקוח ידני.
מילוי אוטומטי באמצעות Arr
בקשות מאושרות זורמות ישירות ל-Sonarr, Radarr, ו-Lidarr דרך ממשקי ה-REST API שלהם, כך שהתוכן יורד, מעובד ונוחת בספרייה באופן אוטומטי.
בקשת התראות
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, דוא"ל, והתראות דחיפה באפליקציה לנייד משאירים מנהלים ומשתמשים מסונכרנים ככל שהבקשות מתקדמות.
UI ואפליקציות ידידותיים לנייד
ממשק משתמש אינטרנטי רספונסיבי מלוטש, ואפליקציות נלוות ל-iOS ולאנדרואיד, מאפשרות לבני הבית לבקש ולעקוב אחר תוכן מכל מכשיר.
למה להריץ את Ombi על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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