GeoServer הוא שרת Java בקוד פתוח המאפשר לכם לפרסם, לשתף ולערוך נתונים גיאו-מרחביים באמצעות תקני OGC פתוחים. הוא קורא מקורות וקטוריים ורסטריים מ-PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF ועשרות פורמטים אחרים, ולאחר מכן חושף אותם באמצעות נקודות קצה של Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service ו-Web Processing Service שכל לקוח GIS או ספריית מיפוי אינטרנט יכולים לצרוך.

אירוח עצמי של GeoServer ב-VPS שלכם שומר על מערכי נתונים קנייניים, סגנונות שכבות וכללי גישה בתוך תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי שכבה וללא מגבלות העלאה. קונסולת ניהול מבוססת דפדפן מאפשרת לכם להוסיף מאגרים, להגדיר שכבות ולכוונן מטמון מבלי לגעת ב-XML, בעוד שספריית הנתונים הקבועה שורדת הפעלות מחדש ושדרוגים של קונטיינרים.