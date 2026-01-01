עד 69% הנחה עבור GeoServer

פרוסו GeoServer בהתקנה בלחיצה אחת.

שרת גיאו-מרחבי בקוד פתוח שמפרסם מפות ונתונים מרחביים באמצעות תקני OGC כגון WMS, WFS, ו-WCS.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו GeoServer בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור GeoServer

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם GeoServer

GeoServer הוא שרת Java בקוד פתוח המאפשר לכם לפרסם, לשתף ולערוך נתונים גיאו-מרחביים באמצעות תקני OGC פתוחים. הוא קורא מקורות וקטוריים ורסטריים מ-PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF ועשרות פורמטים אחרים, ולאחר מכן חושף אותם באמצעות נקודות קצה של Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service ו-Web Processing Service שכל לקוח GIS או ספריית מיפוי אינטרנט יכולים לצרוך.

אירוח עצמי של GeoServer ב-VPS שלכם שומר על מערכי נתונים קנייניים, סגנונות שכבות וכללי גישה בתוך תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי שכבה וללא מגבלות העלאה. קונסולת ניהול מבוססת דפדפן מאפשרת לכם להוסיף מאגרים, להגדיר שכבות ולכוונן מטמון מבלי לגעת ב-XML, בעוד שספריית הנתונים הקבועה שורדת הפעלות מחדש ושדרוגים של קונטיינרים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של GeoServer

תמיכה בתקני OGC

מספק נקודות קצה של WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS ו-OGC API, כך שכל לקוח GIS או מיפוי ווב תואם תקנים יוכל להתחבר ללא מתאמים מותאמים אישית.

מקורות נתונים רבים

קורא PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, ופורמטים וקטוריים ורסטריים אחרים משרת יחיד.

עיצוב מפה מותאם אישית

עצבו שכבות באמצעות כללי SLD או CSS, צפו בהן בשידור חי במסוף הניהול, ועשו שימוש חוזר באותם סגנונות במפות ובמטמוני אריחים.

Caching אריחים מובנה

GeoWebCache מובנה מבצע רינדור מוקדם ומגיש אריחי מפה, כך ששכבות WMS כבדות נשארות מהירות תחת עומס ללא שירות מטמון נוסף.

מסוף ניהול דפדפן

הגדירו סביבות עבודה, מאגרי נתונים, שכבות וכללי גישה מתוך ממשק אינטרנטי, ללא עריכת XML או הפעלה מחדש של השרת.

גישה מאובטחת לשכבה

כללי אבטחה לפי שכבה ולפי שירות עם אימות מבוסס תפקידים שומרים על מערכי נתונים רגישים מוגבלים למשתמשים וללקוחות הנכונים.

למה להריץ את GeoServer על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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