פרוסו GeoServer בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת גיאו-מרחבי בקוד פתוח שמפרסם מפות ונתונים מרחביים באמצעות תקני OGC כגון WMS, WFS, ו-WCS.
בחרו תוכנית VPS עבור GeoServer
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GeoServer
GeoServer הוא שרת Java בקוד פתוח המאפשר לכם לפרסם, לשתף ולערוך נתונים גיאו-מרחביים באמצעות תקני OGC פתוחים. הוא קורא מקורות וקטוריים ורסטריים מ-PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF ועשרות פורמטים אחרים, ולאחר מכן חושף אותם באמצעות נקודות קצה של Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service ו-Web Processing Service שכל לקוח GIS או ספריית מיפוי אינטרנט יכולים לצרוך.
אירוח עצמי של GeoServer ב-VPS שלכם שומר על מערכי נתונים קנייניים, סגנונות שכבות וכללי גישה בתוך תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי שכבה וללא מגבלות העלאה. קונסולת ניהול מבוססת דפדפן מאפשרת לכם להוסיף מאגרים, להגדיר שכבות ולכוונן מטמון מבלי לגעת ב-XML, בעוד שספריית הנתונים הקבועה שורדת הפעלות מחדש ושדרוגים של קונטיינרים.
פיצ'רים עיקריים של GeoServer
תמיכה בתקני OGC
מספק נקודות קצה של WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS ו-OGC API, כך שכל לקוח GIS או מיפוי ווב תואם תקנים יוכל להתחבר ללא מתאמים מותאמים אישית.
מקורות נתונים רבים
קורא PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, ופורמטים וקטוריים ורסטריים אחרים משרת יחיד.
עיצוב מפה מותאם אישית
עצבו שכבות באמצעות כללי SLD או CSS, צפו בהן בשידור חי במסוף הניהול, ועשו שימוש חוזר באותם סגנונות במפות ובמטמוני אריחים.
Caching אריחים מובנה
GeoWebCache מובנה מבצע רינדור מוקדם ומגיש אריחי מפה, כך ששכבות WMS כבדות נשארות מהירות תחת עומס ללא שירות מטמון נוסף.
מסוף ניהול דפדפן
הגדירו סביבות עבודה, מאגרי נתונים, שכבות וכללי גישה מתוך ממשק אינטרנטי, ללא עריכת XML או הפעלה מחדש של השרת.
גישה מאובטחת לשכבה
כללי אבטחה לפי שכבה ולפי שירות עם אימות מבוסס תפקידים שומרים על מערכי נתונים רגישים מוגבלים למשתמשים וללקוחות הנכונים.
למה להריץ את GeoServer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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