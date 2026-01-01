פרוסו את Raneto בהתקנה בלחיצה אחת.
ויקי בסיס ידע מבוסס Markdown עבור Node.js — תוכן מבוסס קבצים עם קורא ועורך דפדפן נקי.
בחרו תוכנית VPS עבור Raneto
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Raneto
Raneto הוא בסיס ידע קל משקל ובקוד פתוח, הבנוי על Node.js, שהופך תיקייה של קבצי Markdown לאתר תיעוד נקי וניתן לחיפוש. אין צורך לנהל מסד נתונים — התוכן נשמר כקבצי
.md רגילים בתיקייה שאתם שולטים בה, מה שהופך את ניהול הגרסאות, הגיבויים והכתיבה באמצעות העורך המועדף עליכם לפשוטים. עורך האינטרנט הכלול מטפל בעריכה מתוך הדפדפן עבור משתמשים שאינם טכניים, בעוד שמפתחים יכולים לכתוב ישירות בכלי ה-Markdown המועדף עליהם ולתת ל-git לטפל בהיסטוריה.
אירוח עצמי של Raneto על VPS מעניק לכם בסיס ידע פרטי שבבעלותכם המלאה, ללא תלות בספק, ללא עמלות לכל משתמש, ועם תוכן שנשמר כקבצים ניידים במקום במסד נתונים קנייני.
פיצ'רים עיקריים של Raneto
תוכן מבוסס קבצים
מאמרים הם קובצי Markdown רגילים בתיקיית תוכן — גרסו עם git, גבו עם rsync, ערכו עם כל כלי שתרצו.
עורך בדפדפן
עורך מובנה מאפשר למשתמשים לא טכניים לעדכן דפים ישירות מהדפדפן מבלי לגעת במערכת הקבצים או להריץ git.
חיפוש טקסט מלא
חיפוש מהיר בזיכרון בכל עמוד מאפשר לקוראים למצוא תוכן באופן מיידי מבלי לעזוב את אתר התיעוד.
היררכיית קטגוריות
מבנה התיקיות הופך לעץ הניווט, עם סדר מיון מותאם אישית באמצעות מטא-דאטה לכל תיקייה, כך שה-IA שלכם משקף את התוכן שלכם.
פריסה ניתנת לעיצוב
החליפו או הרחיבו את ערכת העיצוב המוגדרת כברירת מחדל כדי להתאים למותג שלכם — ערכות העיצוב של Raneto הן חבילות פשוטות של HTML, CSS ו-JS.
למה להריץ את Raneto על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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