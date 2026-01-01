Raneto הוא בסיס ידע קל משקל ובקוד פתוח, הבנוי על Node.js, שהופך תיקייה של קבצי Markdown לאתר תיעוד נקי וניתן לחיפוש. אין צורך לנהל מסד נתונים — התוכן נשמר כקבצי .md רגילים בתיקייה שאתם שולטים בה, מה שהופך את ניהול הגרסאות, הגיבויים והכתיבה באמצעות העורך המועדף עליכם לפשוטים. עורך האינטרנט הכלול מטפל בעריכה מתוך הדפדפן עבור משתמשים שאינם טכניים, בעוד שמפתחים יכולים לכתוב ישירות בכלי ה-Markdown המועדף עליהם ולתת ל-git לטפל בהיסטוריה.

אירוח עצמי של Raneto על VPS מעניק לכם בסיס ידע פרטי שבבעלותכם המלאה, ללא תלות בספק, ללא עמלות לכל משתמש, ועם תוכן שנשמר כקבצים ניידים במקום במסד נתונים קנייני.