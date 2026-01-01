pgAdmin היא פלטפורמת הניהול והפיתוח הפופולרית והעשירה ביותר בתכונות בקוד פתוח עבור PostgreSQL, המתוחזקת על ידי קהילת PostgreSQL. מהדורת הווב (pgAdmin 4) מספקת ממשק מלוטש מבוסס דפדפן לניהול שרת Postgres אחד או רבים — עיצוב סכמה, פיתוח שאילתות עם השלמה אוטומטית ותוכניות הסבר, גיבוי ושחזור, ניהול תפקידים והרשאות, ניטור שכפול, וחיפוש טקסט מלא על פני אובייקטי מסד נתונים.

אירוח עצמי של pgAdmin על ה-VPS שלכם מעניק למנהלי מסדי נתונים ולמפתחים קונסולת ניהול Postgres מרכזית הנגישה מכל מקום באמצעות דפדפן, ללא צורך בהתקנת יישום שולחן עבודה. חברו את pgAdmin לכל מופע Postgres נגיש — קונטיינרים מקומיים, RDS או Cloud SQL מתארחים בענן, או שרתי Postgres מרוחקים — ונהלו את כולם מממשק ווב יחיד.