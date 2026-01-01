התקינו pgAdmin בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול ופיתוח בקוד פתוח עבור PostgreSQL — כלי הניהול הגרפי הפופולרי ביותר למסדי נתונים של Postgres.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם pgAdmin
pgAdmin היא פלטפורמת הניהול והפיתוח הפופולרית והעשירה ביותר בתכונות בקוד פתוח עבור PostgreSQL, המתוחזקת על ידי קהילת PostgreSQL. מהדורת הווב (pgAdmin 4) מספקת ממשק מלוטש מבוסס דפדפן לניהול שרת Postgres אחד או רבים — עיצוב סכמה, פיתוח שאילתות עם השלמה אוטומטית ותוכניות הסבר, גיבוי ושחזור, ניהול תפקידים והרשאות, ניטור שכפול, וחיפוש טקסט מלא על פני אובייקטי מסד נתונים.
אירוח עצמי של pgAdmin על ה-VPS שלכם מעניק למנהלי מסדי נתונים ולמפתחים קונסולת ניהול Postgres מרכזית הנגישה מכל מקום באמצעות דפדפן, ללא צורך בהתקנת יישום שולחן עבודה. חברו את pgAdmin לכל מופע Postgres נגיש — קונטיינרים מקומיים, RDS או Cloud SQL מתארחים בענן, או שרתי Postgres מרוחקים — ונהלו את כולם מממשק ווב יחיד.
פיצ'רים עיקריים של pgAdmin
ניהול רב-שרתים
התחברו ונהלו כל מספר של שרתי PostgreSQL מממשק ווב יחיד, מאורגנים בקבוצות שרתים עם מטא-דאטה מתויג.
כלי שאילתה עם השלמה אוטומטית
עורך SQL עשיר בתכונות עם הדגשת תחביר, השלמה אוטומטית של שמות טבלאות ועמודות, היסטוריית שאילתות ותצוגה חזותית גרפית של תוכנית EXPLAIN.
מעצב סכימות
עיינו וערכו מסדי נתונים, סכמות, טבלאות, תצוגות, פונקציות, רצפים ואינדקסים באמצעות נווט עץ עם תיבות דו-שיח הניתנות לעריכה בלחיצה.
תרשימי ERD
צרו דיאגרמות ישויות-קשר אינטראקטיביות מתוך סכימות קיימות, או עצבו סכימות חדשות באופן ויזואלי לפני החלת שינויים במסד הנתונים.
גיבוי ושחזור
הפעילו פעולות pg_dump ו-pg_restore ישירות מממשק המשתמש עם אפשרויות פורמט, רמות דחיסה, ובחירה לפי טבלה.
ניהול תפקידים והרשאות
צרו באופן ויזואלי תפקידים, נהלו חברות בקבוצות, והעניקו או בטלו הרשאות ברמת אובייקט על פני מסדי נתונים וסכמות.
למה להריץ את pgAdmin על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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