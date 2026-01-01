BugSink היא פלטפורמת מעקב שגיאות באירוח עצמי הלוכדת, מקבצת ומציגה חריגות יישומים בכל השירותים שלכם בזמן אמת. נבנתה עם Django ו-Python, היא מספקת את עקבות המחסנית, הקשר השגיאה והסרת כפילויות שצוותי פיתוח צריכים כדי לאבחן ולפתור בעיות במהירות — מבלי לשלוח מידע רגיש לניפוי באגים לשירות צד שלישי.

אירוח עצמי ב-VPS שלכם מבטל תמחור לפי נפח שגיאות, מסיר חששות לגבי מיקום נתונים עבור תעשיות מפוקחות, ומאפשר לכם לשלב מעקב שגיאות ישירות עם התשתית הקיימת שלכם. פריסה זו משלבת את BugSink עם MySQL לאחסון שגיאות עמיד ויוצרת משתמש אדמין באופן אוטומטי בהפעלה ראשונה.