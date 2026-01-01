התקנת BugSink בלחיצה אחת.
פלטפורמה לאיתור שגיאות מתארחת עצמאית לניטור חריגות ביישומים עם שליטה מלאה על נתוני ניפוי באגים רגישים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם BugSink
BugSink היא פלטפורמת מעקב שגיאות באירוח עצמי הלוכדת, מקבצת ומציגה חריגות יישומים בכל השירותים שלכם בזמן אמת. נבנתה עם Django ו-Python, היא מספקת את עקבות המחסנית, הקשר השגיאה והסרת כפילויות שצוותי פיתוח צריכים כדי לאבחן ולפתור בעיות במהירות — מבלי לשלוח מידע רגיש לניפוי באגים לשירות צד שלישי.
אירוח עצמי ב-VPS שלכם מבטל תמחור לפי נפח שגיאות, מסיר חששות לגבי מיקום נתונים עבור תעשיות מפוקחות, ומאפשר לכם לשלב מעקב שגיאות ישירות עם התשתית הקיימת שלכם. פריסה זו משלבת את BugSink עם MySQL לאחסון שגיאות עמיד ויוצרת משתמש אדמין באופן אוטומטי בהפעלה ראשונה.
פיצ'רים עיקריים של BugSink
קיבוץ שגיאות אוטומטי
מסיר כפילויות ומקבץ חריגות דומות, כך שהצוות שלכם רואה בעיה אחת שניתן לפעול לגביה במקום אלפי התראות זהות המציפות את לוח הבקרה.
Stack Traces מפורטות
לוכד עקבות מחסנית מלאות עם הקשר מקור ומצב משתנים בזמן כל שגיאה, ומספק למפתחים את כל מה שצריך כדי לשחזר ולתקן באגים.
תמיכה ב-SDK בריבוי שפות
משתלב עם SDKs פופולריים במגוון שפות תכנות ופריימוורקים, כך שתוכלו לנתב שגיאות מכל השירותים שלכם למקום אחד.
התראות בזמן אמת
התראות מופעלות ברגע שמזוהים סוגי שגיאות חדשים, ומאפשרות לצוותים להגיב לפני שהבעיות מחמירות ומשפיעות על יותר משתמשים.
ריבונות נתונים מלאה
כל נתוני השגיאות, עקבות המחסנית ו-הקשר המשתמש נשארים ב-VPS שלכם, עומדים בדרישות התאימות ו-מונעים ממידע רגיש לעזוב את התשתית שלכם.
למה להריץ את BugSink על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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