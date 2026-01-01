Sharkey הוא פורק (fork) שעוקב אחר גרסת המקור של Misskey, המספק חוויה חברתית מלוטשת לפדיברס. הוא מדבר ActivityPub באופן טבעי, כך שהקהילה שלכם יכולה לעקוב ולקיים אינטראקציה עם חשבונות ב-Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed, ועם שאר הרשת המאוחדת ללא צורך בגשרים.

בהשוואה ל-Misskey המקורי, Sharkey מוסיף עריכת פוסטים מאוחדת, רקעי פרופיל מאוחדים, תאימות API של לקוח Mastodon, ועשרות שיפורי UX המונעים על ידי משוב קהילתי. אירוח עצמי של Sharkey ב-VPS שלכם שומר על ציר הזמן, המדיה וגרף העוקבים שלכם בשליטה מלאה, ללא בעל פלטפורמה שיחליט למי אתם יכולים להגיע.