התקינו את Sharkey בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת מיקרו-בלוגינג פדרטיבי מבוסס Misskey עם ביצועים משופרים, תמיכה ב-API של Mastodon, וחווית משתמש (UX) מודרנית.
בחרו תוכנית VPS עבור Sharkey
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Sharkey
Sharkey הוא פורק (fork) שעוקב אחר גרסת המקור של Misskey, המספק חוויה חברתית מלוטשת לפדיברס. הוא מדבר ActivityPub באופן טבעי, כך שהקהילה שלכם יכולה לעקוב ולקיים אינטראקציה עם חשבונות ב-Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed, ועם שאר הרשת המאוחדת ללא צורך בגשרים.
בהשוואה ל-Misskey המקורי, Sharkey מוסיף עריכת פוסטים מאוחדת, רקעי פרופיל מאוחדים, תאימות API של לקוח Mastodon, ועשרות שיפורי UX המונעים על ידי משוב קהילתי. אירוח עצמי של Sharkey ב-VPS שלכם שומר על ציר הזמן, המדיה וגרף העוקבים שלכם בשליטה מלאה, ללא בעל פלטפורמה שיחליט למי אתם יכולים להגיע.
פיצ'רים עיקריים של Sharkey
פדרציית ActivityPub
התחברו ל-Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed, ולכל שרת ActivityPub אחר כדי להגיע לכל הפדיברס מהאינסטנס שלכם.
תואם Mastodon API
השתמשו בכל לקוח Mastodon של צד שלישי כדי לפרסם ולגלוש, תוך כדי שאתם עדיין נהנים מתכונות בסגנון Misskey מתחת למכסה המנוע.
אימוג'י מותאמים אישית ותגובות
העלו אימוג'י מותאמים אישית לכל השרת והגיבו לכל פוסט איתם, והפכו את הפידים לשיחות אקספרסיביות מעבר לטקסט רגיל.
פוסט-עריכה פדרטיבית
ערכו את הפוסטים שלכם לאחר הפרסום, והשינוי יופץ באופן חלק למופעים מרוחקים, עם שמירה מלאה של היסטוריית העריכה.
אנטנות ורשימות
בנו אנטנות מבוססות מילות מפתח ורשימות משתמשים מנוהלות כדי לסנן צירי זמן, לעקוב אחר נושאים, ולא להחמיץ לעולם פוסטים שחשובים לכם.
הובילו ניהול מדיה
ארגנו תמונות, סרטונים וקבצים שהועלו ב-Drive מובנה עם תיקיות, חיפוש ושימוש חוזר בפוסטים ונכסי פרופיל.
למה להריץ את Sharkey על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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