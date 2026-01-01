התקנת Flame בלחיצה אחת.
דף התחלה ולוח בקרה ביתי באחסון עצמי עבור השרת האישי ושירותי ה-homelab שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Flame
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Flame
Flame היא דף התחלה באירוח עצמי שהופך את השרת שלכם למרכז מאורגן לכל היישומים והסימניות שלכם. הכל מנוהל באמצעות ממשק משתמש גרפי (GUI) מובנה — אין צורך לערוך קובצי תצורה, אין צורך בהפעלות מחדש. הוסיפו יישומים, ארגנו סימניות והתאימו אישית את המראה כולו מהדפדפן.
בניגוד לשירותי לוח מחוונים באירוח, Flame פועל כולו על ה-VPS שלכם, ושומר על מלאי השירותים והסימניות שלכם פרטיים. שילוב תוויות ה-Docker שלו מגלה אוטומטית קונטיינרים פועלים, כך שלוח המחוונים שלכם נשאר מעודכן כשאתם פורסים שירותים חדשים.
פיצ'רים עיקריים של Flame
ניהול מבוסס GUI
הוספה, עדכון ומחיקה של אפליקציות וסימניות ישירות מממשק האינטרנט מבלי לערוך קובצי תצורה כלשהם.
Docker גילוי אוטומטי
מזהה אוטומטית קונטיינרים פועלים על ידי קריאת תוויות Docker, ושומר על לוח הבקרה שלכם מסונכרן עם שירותים פרוסים.
חיפוש משולב
סרגל חיפוש מובנה תומך ב-11 ספקי חיפוש באינטרנט ומסנן אפליקציות מקומיות וסימניות בזמן אמת.
ערכות נושא מותאמות אישית
בחרו מבין 15 ערכות נושא צבעוניות מובנות או בנו משלכם באמצעות עורך ערכות הנושא המותאם אישית והגדרות דריסה של CSS.
ווידג'ט מזג אוויר
הצג תנאי מזג אוויר חיים בלוח המחוונים שלך באמצעות מפתח API חינמי למזג אוויר וקואורדינטות המיקום שלך.
למה להריץ את Flame על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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