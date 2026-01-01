Flame היא דף התחלה באירוח עצמי שהופך את השרת שלכם למרכז מאורגן לכל היישומים והסימניות שלכם. הכל מנוהל באמצעות ממשק משתמש גרפי (GUI) מובנה — אין צורך לערוך קובצי תצורה, אין צורך בהפעלות מחדש. הוסיפו יישומים, ארגנו סימניות והתאימו אישית את המראה כולו מהדפדפן.

בניגוד לשירותי לוח מחוונים באירוח, Flame פועל כולו על ה-VPS שלכם, ושומר על מלאי השירותים והסימניות שלכם פרטיים. שילוב תוויות ה-Docker שלו מגלה אוטומטית קונטיינרים פועלים, כך שלוח המחוונים שלכם נשאר מעודכן כשאתם פורסים שירותים חדשים.