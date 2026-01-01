Grav היא מערכת CMS מודרנית מבוססת קבצים שטוחים, המאחסנת את כל התוכן כקובצי Markdown במערכת הקבצים, ומבטלת לחלוטין את הצורך במסד נתונים. בנויה על PHP עם תבניות Twig, היא מספקת טעינת עמודים מהירה באמצעות שמירה במטמון מבוססת קבצים, פאנל ניהול מובנה לעורכים לא טכניים, ויותר מ-300 תוספים עבור טפסים, SEO, חיפוש ותוכן רב-לשוני.

אירוח עצמי של Grav על ה-VPS שלכם משמעותו שגיבויים פשוטים כמו העתקת תיקייה, בקרת גרסאות מטופלת באופן טבעי על ידי Git, ואין מגבלות חיבור למסד נתונים, כאבי ראש של כוונון שאילתות, או עבודות גיבוי נפרדות — רק קבצים והיישום שלכם הפועלים על חומרה שאתם שולטים בה.