התקינו Grav בלחיצה אחת.
CMS מהירה, מודרנית, מבוססת קבצים שטוחים שאינה דורשת מסד נתונים — רק קובצי Markdown, תבניות Twig, ו-מערכת אקולוגית של תוספים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Grav
Grav היא מערכת CMS מודרנית מבוססת קבצים שטוחים, המאחסנת את כל התוכן כקובצי Markdown במערכת הקבצים, ומבטלת לחלוטין את הצורך במסד נתונים. בנויה על PHP עם תבניות Twig, היא מספקת טעינת עמודים מהירה באמצעות שמירה במטמון מבוססת קבצים, פאנל ניהול מובנה לעורכים לא טכניים, ויותר מ-300 תוספים עבור טפסים, SEO, חיפוש ותוכן רב-לשוני.
אירוח עצמי של Grav על ה-VPS שלכם משמעותו שגיבויים פשוטים כמו העתקת תיקייה, בקרת גרסאות מטופלת באופן טבעי על ידי Git, ואין מגבלות חיבור למסד נתונים, כאבי ראש של כוונון שאילתות, או עבודות גיבוי נפרדות — רק קבצים והיישום שלכם הפועלים על חומרה שאתם שולטים בה.
פיצ'רים עיקריים של Grav
אין צורך במסד נתונים
כל התוכן מאוחסן כקובצי Markdown, ומבטל את הצורך בהגדרת מסד נתונים, איגום חיבורים או אופטימיזציית שאילתות עבור עומסי עבודה אופייניים לאתר.
פאנל ניהול מובנה
נהלו דפים, ערכות נושא, תוספים וחשבונות משתמשים באמצעות ממשק אינטרנט מלוטש מבלי לגעת בשורת הפקודה או לערוך קבצים ישירות.
מערכת אקולוגית עשירה של חיבורים
מעל 300 תוספים מכסים טפסים, תמיכה רב-לשונית, חיפוש, SEO, אופטימיזציית תמונות ועוד — התקינו אותם בלחיצה אחת מפאנל הניהול.
תוכן מותאם ל-Git
הארכיטקטורה מבוססת הקבצים הופכת את האתר כולו — תוכן, תצורה וקוד — לניתן למעקב ב-Git עבור פריסות אוטומטיות והיסטוריית שינויים.
תבניות Twig
בנו ערכות נושא מותאמות אישית לחלוטין באמצעות מנוע התבניות Twig, עם גישה ל-API תוכן עוצמתי, למערכת טקסונומיה, וצינור מדיה.
למה להריץ את Grav על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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