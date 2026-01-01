Multica היא פלטפורמת סוכנים מנוהלת בקוד פתוח המאפשרת לכם להתייחס לסוכני AI לקידוד כאל חברי צוות במקום שיחות צ'אט חד-פעמיות. הקצו משימות לסוכנים ספציפיים, צפו בהתקדמותם בזמן אמת, ובנו ספריית מיומנויות לשימוש חוזר המצטברת לאורך זמן ככל שהצוות שלכם עובד יחד. היא תומכת בכל CLI של סוכן המותקן מקומית — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, ואחרים — באמצעות דמון קל משקל המחבר את המכונות שלכם בחזרה לשרת המרכזי.

אירוח עצמי של Multica ב-VPS שלכם שומר כל משימה, שינוי קוד, ופרטי אימות אינטגרציה בתוך התשתית שלכם ללא עמלות לפי מושב וללא טלמטריה של סוכנים מצד שלישי. PostgreSQL עם pgvector מגיע מוגדר מראש, כך שהפלטפורמה מוכנה לייצור מההפעלה הראשונה.