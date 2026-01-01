התקינו Multica בלחיצה אחת.
פלטפורמת סוכנים מנוהלת בקוד פתוח, שהופכת סוכני AI לקידוד לחברי צוות שאתם יכולים להקצות להם עבודה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Multica
Multica היא פלטפורמת סוכנים מנוהלת בקוד פתוח המאפשרת לכם להתייחס לסוכני AI לקידוד כאל חברי צוות במקום שיחות צ'אט חד-פעמיות. הקצו משימות לסוכנים ספציפיים, צפו בהתקדמותם בזמן אמת, ובנו ספריית מיומנויות לשימוש חוזר המצטברת לאורך זמן ככל שהצוות שלכם עובד יחד. היא תומכת בכל CLI של סוכן המותקן מקומית — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, ואחרים — באמצעות דמון קל משקל המחבר את המכונות שלכם בחזרה לשרת המרכזי.
אירוח עצמי של Multica ב-VPS שלכם שומר כל משימה, שינוי קוד, ופרטי אימות אינטגרציה בתוך התשתית שלכם ללא עמלות לפי מושב וללא טלמטריה של סוכנים מצד שלישי. PostgreSQL עם pgvector מגיע מוגדר מראש, כך שהפלטפורמה מוכנה לייצור מההפעלה הראשונה.
פיצ'רים עיקריים של Multica
תמיכה מרובת סוכנים
חברו את Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, ו-CLIs אחרים של סוכני קידוד דרך לוח מחוונים אחד.
דמון הרצה מקומי
דמון קל משקל פועל על המכונות שלכם, כך שסוכנים יפעלו מול סביבת העבודה האמיתית ועם האישורים שכבר יש לכם.
הקצאת משימות ומעקב
הקצו עבודה לסוכנים ספציפיים ועקבו אחר התקדמות, תפוקה והחלטות בזמן אמת מבלי לסרוק שרשורי צ'אט.
ספריית מיומנויות לשימוש חוזר
לכדו את כישורי הסוכנים פעם אחת ויישמו אותם מחדש על פני סביבות עבודה וחברי צוות, כך שהיכולת תצטבר ותשתפר לאורך זמן.
אוטומציה Webhook
הפעלת זרימות עבודה של סוכנים מ-GitHub, Lark, או מכל שירות חיצוני באמצעות מטפלי Webhook מובנים של Autopilot.
בעלות על נתונים באחסון-עצמי
כל המשימות, שינויי הקוד ופרטי האימות נשארים ב-VPS שלכם ללא טלמטריה וללא תמחור לפי מושב.
למה להריץ את Multica על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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