פרוסו Novu בהתקנה בלחיצה אחת.
תשתית התראות בקוד פתוח לשליחת אימייל, סמס, פוש והתראות בתוך האפליקציה באמצעות API אחיד אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Novu
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Novu
Novu היא פלטפורמת תשתית התראות בקוד פתוח המעניקה לצוותי מוצר והנדסה API יחיד לשליחת התראות בכל ערוץ – אימייל, SMS, פוש, בתוך האפליקציה וצ'אט. במקום לשלב ספקים נפרדים לכל ערוץ, Novu מנתבת את כל ההתראות דרך מערכת אחת עם בונה תהליכי עבודה חזותי, העדפות ערוץ לכל משתמש ויומן מסירה לאיתור באגים בשליחות כושלות.
אירוח עצמי של Novu שומר את תוכן ההתראות, נתוני המנויים ופרטי הספק במלואם בתשתית שלכם. אין עמלות לפי התראה, אין נתונים שעוזבים את השרתים שלכם, ויש שליטה מלאה על מגבלות קצב ומדיניות ניסיונות חוזרים – מה שהופך אותה לבחירה הנכונה עבור יישומים רגישים לפרטיות וצוותים הזקוקים לעלויות התראות צפויות בקנה מידה גדול.
פיצ'רים עיקריים של Novu
מסירה רב-ערוצית
שלחו התראות אימייל, SMS, פוש, בתוך האפליקציה וצ'אט דרך API יחיד מבלי לשלב כל ספק בנפרד.
בונה זרימת עבודה ויזואלי
תכננו רצפי התראות מרובי שלבים עם לוגיקה מסתעפת ועיכובים באמצעות עורך גרירה-ושחרור — ללא צורך בקוד.
50+ אינטגרציות עם ספקים
התחברו ל-SendGrid, Twilio, FCM, Slack, ולמעלה מ-50 ספקים אחרים עם אינטגרציות מובנות מראש המנוהלות במלואן מממשק הניהול UI.
העדפות מנוי
אפשרו למשתמשים לשלוט באילו ערוצי התראות הם מקבלים לפי נושא, ובכך תפחיתו את ביטולי ההרשמה ותשפרו את המעורבות לטווח ארוך.
תצפיתיות מסירה
צפו בסטטוס של כל התראה בתיעוד מסירה בזמן אמת, עם ספירות ניסיונות חוזרים, תגובות ספק ופרטי שגיאה.
למה להריץ את Novu על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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