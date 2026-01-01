Novu היא פלטפורמת תשתית התראות בקוד פתוח המעניקה לצוותי מוצר והנדסה API יחיד לשליחת התראות בכל ערוץ – אימייל, SMS, פוש, בתוך האפליקציה וצ'אט. במקום לשלב ספקים נפרדים לכל ערוץ, Novu מנתבת את כל ההתראות דרך מערכת אחת עם בונה תהליכי עבודה חזותי, העדפות ערוץ לכל משתמש ויומן מסירה לאיתור באגים בשליחות כושלות.

אירוח עצמי של Novu שומר את תוכן ההתראות, נתוני המנויים ופרטי הספק במלואם בתשתית שלכם. אין עמלות לפי התראה, אין נתונים שעוזבים את השרתים שלכם, ויש שליטה מלאה על מגבלות קצב ומדיניות ניסיונות חוזרים – מה שהופך אותה לבחירה הנכונה עבור יישומים רגישים לפרטיות וצוותים הזקוקים לעלויות התראות צפויות בקנה מידה גדול.