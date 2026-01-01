FossFLOW היא Progressive Web App בקוד פתוח ליצירת דיאגרמות תשתית איזומטריות מקצועיות ישירות בדפדפן שלכם. בניגוד לכלי דיאגרמות מבוססי ענן המאחסנים את תיעוד הארכיטקטורה שלכם בשרתי צד שלישי, FossFLOW פועלת כולה בצד הלקוח. עם שמירה אוטומטית כל 5 שניות, ייצוא JSON, ותמיכה במצב לא מקוון, היא שומרת על טופולוגיות רשת רגישות ועיצובי מערכות בשליטתכם המלאה בכל עת.

פריסת FossFLOW על ה-VPS שלכם מוסיפה עמידות לדיאגרמות בצד השרת כך שהדיאגרמות שורדות סשנים של דפדפן ונגישות לכל הצוות שלכם מכל מכשיר — ללא שליחת קבצים במייל או הסתמכות על פלטפורמות מסחריות הכפופות למדיניות שמירת נתונים ופרצות אבטחה.