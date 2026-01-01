פרוסו FossFLOW בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי לשרטוט דיאגרמות איזומטריות, מבוסס דפדפן, המעניק עדיפות לפרטיות, להדמיית ארכיטקטורת תשתית ומערכת.
בחרו תוכנית VPS עבור FossFLOW
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FossFLOW
FossFLOW היא Progressive Web App בקוד פתוח ליצירת דיאגרמות תשתית איזומטריות מקצועיות ישירות בדפדפן שלכם. בניגוד לכלי דיאגרמות מבוססי ענן המאחסנים את תיעוד הארכיטקטורה שלכם בשרתי צד שלישי, FossFLOW פועלת כולה בצד הלקוח. עם שמירה אוטומטית כל 5 שניות, ייצוא JSON, ותמיכה במצב לא מקוון, היא שומרת על טופולוגיות רשת רגישות ועיצובי מערכות בשליטתכם המלאה בכל עת.
פריסת FossFLOW על ה-VPS שלכם מוסיפה עמידות לדיאגרמות בצד השרת כך שהדיאגרמות שורדות סשנים של דפדפן ונגישות לכל הצוות שלכם מכל מכשיר — ללא שליחת קבצים במייל או הסתמכות על פלטפורמות מסחריות הכפופות למדיניות שמירת נתונים ופרצות אבטחה.
פיצ'רים עיקריים של FossFLOW
שרטוט איזומטרי
צרו דיאגרמות איזומטריות בסגנון תלת-ממדי שמתקשרות פריסות תשתית, תצורות ארונות שרתים ושכבות מערכת בצורה ברורה יותר מדיאגרמות דו-ממדיות שטוחות.
שמירה אוטומטית כל 5 שניות
העבודה נשמרת אוטומטית כל 5 שניות, ומונעת את הסיכון לאבד התקדמות במהלך מפגשי תרשימים ארוכים.
תמיכה לא מקוונת
יצירה ועריכה של תרשימים ללא חיבור לאינטרנט — כל העיבוד מתבצע בדפדפן שלכם, ללא צורך בפניות חוזרות לשרת.
ייבוא וייצוא JSON
שתפו דיאגרמות כקובצי JSON ניידים או ייבאו דיאגרמות קיימות לעריכה ללא נעילה לפורמט קנייני כלשהו.
אין צורך בחשבונות
האפליקציה אינה דורשת הרשמת משתמש או אימות, מה שהופך אותה לנגישה באופן מיידי לכל אחד בצוות שלכם.
למה להריץ את FossFLOW על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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