Prometheus אוסף מדדי סדרות זמן מתשתית ומיישומים שלכם באמצעות מודל HTTP מבוסס משיכה, מאחסן אותם ב-TSDB מקומי יעיל, ומציג את PromQL — שפת שאילתות עוצמתית לפריסה, צבירה והתראה על כל מדד. בוגר ה-CNCF לצד Kubernetes, הוא מהווה את בסיס הניטור הנבחר על ידי צוותי DevOps בחברות כמו GitLab, DigitalOcean ו-Uber.

הפעלת Prometheus על VPS משלכם מעניקה לכם קליטת מדדים בלתי מוגבלת בעלות קבועה, שליטה מלאה על מרווחי איסוף ועל תקופות שמירה, ואינטגרציה מובנית עם Grafana, Alertmanager ומאות אקספורטרים קהילתיים — ללא חיובים מבוססי מדד בענן או הגבלות דגימת נתונים.