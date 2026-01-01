התקינו Prometheus בהתקנה בלחיצה אחת.
ערכת כלי הניטור בקוד פתוח, בוגרת CNCF, שהפכה לסטנדרט התעשייתי לאיסוף מדדים והתראות מבוססי Cloud Native.
בחרו תוכנית VPS עבור Prometheus
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Prometheus
Prometheus אוסף מדדי סדרות זמן מתשתית ומיישומים שלכם באמצעות מודל HTTP מבוסס משיכה, מאחסן אותם ב-TSDB מקומי יעיל, ומציג את PromQL — שפת שאילתות עוצמתית לפריסה, צבירה והתראה על כל מדד. בוגר ה-CNCF לצד Kubernetes, הוא מהווה את בסיס הניטור הנבחר על ידי צוותי DevOps בחברות כמו GitLab, DigitalOcean ו-Uber.
הפעלת Prometheus על VPS משלכם מעניקה לכם קליטת מדדים בלתי מוגבלת בעלות קבועה, שליטה מלאה על מרווחי איסוף ועל תקופות שמירה, ואינטגרציה מובנית עם Grafana, Alertmanager ומאות אקספורטרים קהילתיים — ללא חיובים מבוססי מדד בענן או הגבלות דגימת נתונים.
פיצ'רים עיקריים של Prometheus
PromQL שפת שאילתות
שפת שאילתות פונקציונלית גמישה מאפשרת לאגד, לשנות ולהתריע על כל שילוב של מדדים בכל התשתית שלך בזמן אמת.
איסוף מבוסס משיכה
פרומתאוס אוסף מדדים מנקודות קצה HTTP בלוח זמנים הניתן להגדרה, מה שמקל על הוספת יעדים חדשים מבלי לשנות את היישום המנוטר.
גילוי שירותים
אינטגרציות מובנות עם Kubernetes, Consul, EC2, ועוד מגלות ומנטרות באופן אוטומטי שירותים חדשים כשהם עולים ללא הגדרה ידנית.
כללי התראה
הגדירו כללי התראה מבוססי סף ומגמה שמנתבים התראות דרך Alertmanager אל Slack, PagerDuty, אימייל, או כל נקודת קצה של Webhook.
אינטגרציית Grafana
Prometheus הוא מקור הנתונים המוגדר כברירת מחדל עבור Grafana, המאפשר לוחות מחוונים עשירים, מפות חום והדמיה של כל המדדים שלכם עם הגדרה מינימלית.
למה להריץ את Prometheus על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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