התקינו את Calibre-Web בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק אינטרנט מודרני עבור ספריית הספרים האלקטרוניים שלכם ב-Calibre, נגיש מכל מכשיר עם דפדפן.
בחרו תוכנית VPS עבור Calibre-Web
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Calibre-Web
Calibre-Web מספקת ממשק נקי, מבוסס דפדפן, לניהול וקריאת ספרים אלקטרוניים המאוחסנים במסד נתונים של Calibre. היא תומכת בפורמטים EPUB, PDF, MOBI, AZW3 ופורמטי קומיקס, כוללת קורא ספרים אלקטרוניים מובנה עם ערכות נושא הניתנות להתאמה אישית, ומאפשרת למספר משתמשים לשמור על רשימות קריאה והתקדמות נפרדות – הכל ללא צורך באפליקציית Calibre השולחנית.
אירוח עצמי של Calibre-Web ב-VPS שלכם מעניק לכם ספרייה דיגיטלית אישית הנגישה מכל מקום, ללא מעקב, ללא הגבלות DRM, ושליטה מלאה על נתוני הקריאה והאוסף שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Calibre-Web
קורא איבוקים מובנה
קראו EPUB ופורמטים אחרים ישירות בדפדפן עם גופנים מתכווננים, ערכות נושא ומעקב אחר התקדמות קריאה.
תמיכה בריבוי משתמשים
כל משתמש מקבל רשימות קריאה אישיות, התקדמות והעדפות מבלי לשתף חשבון יחיד או תצוגת אוסף.
תמיכה בפורמטים מרובים
מטפל ב-EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR, ו-CBZ כך שכל הספרייה שלכם — ספרים, קומיקס, ומגזינים — תהיה במקום אחד.
שלח למכשיר
שלחו ספרים ישירות ל-Kindle או לקוראים אלקטרוניים אחרים, כך שהמכשיר המועדף עליכם תמיד יכיל את התוכן שאתם רוצים ללא העברות ידניות.
ניהול מטאדאטה
ערכו את פרטי הספר, הכריכות, התגיות ופרטי הסדרות כדי לשמור על ספרייה מאורגנת היטב וניתנת לחיפוש ככל שהיא גדלה.
למה להריץ את Calibre-Web על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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