Calibre-Web מספקת ממשק נקי, מבוסס דפדפן, לניהול וקריאת ספרים אלקטרוניים המאוחסנים במסד נתונים של Calibre. היא תומכת בפורמטים EPUB, PDF, MOBI, AZW3 ופורמטי קומיקס, כוללת קורא ספרים אלקטרוניים מובנה עם ערכות נושא הניתנות להתאמה אישית, ומאפשרת למספר משתמשים לשמור על רשימות קריאה והתקדמות נפרדות – הכל ללא צורך באפליקציית Calibre השולחנית.

אירוח עצמי של Calibre-Web ב-VPS שלכם מעניק לכם ספרייה דיגיטלית אישית הנגישה מכל מקום, ללא מעקב, ללא הגבלות DRM, ושליטה מלאה על נתוני הקריאה והאוסף שלכם.