DocuSeal היא פלטפורמת חתימה אלקטרונית למסמכים בקוד פתוח, חינמית, המספקת את יכולות הליבה של שירותים מסחריים כמו DocuSign ו-PandaDoc — מיקום שדות בגרור ושחרר, סוגי חתימה מרובים, תזכורות אוטומטיות ויומני ביקורת מלאים — ללא עלויות מנוי או עמלות לפי מסמך.

אירוח עצמי של DocuSeal ב-VPS שלכם פירושו שהחוזים, ההסכמים והמסמכים החתומים שלכם מאוחסנים במלואם בתשתית שלכם. מסמכים עסקיים רגישים לעולם אינם עוברים דרך פלטפורמת צד שלישי, מה שמפשט את הציות ל-GDPR ולדרישות אחרות להגנת נתונים תוך מתן אחסון מסמכים ויכולת עיבוד בלתי מוגבלים.