התקינו את DocuSeal בלחיצה אחת.
פלטפורמת חתימה אלקטרונית חינמית בקוד פתוח ליצירה, שליחה וניהול של תהליכי עבודה לחתימת מסמכים.
בחרו תוכנית VPS עבור DocuSeal
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DocuSeal
DocuSeal היא פלטפורמת חתימה אלקטרונית למסמכים בקוד פתוח, חינמית, המספקת את יכולות הליבה של שירותים מסחריים כמו DocuSign ו-PandaDoc — מיקום שדות בגרור ושחרר, סוגי חתימה מרובים, תזכורות אוטומטיות ויומני ביקורת מלאים — ללא עלויות מנוי או עמלות לפי מסמך.
אירוח עצמי של DocuSeal ב-VPS שלכם פירושו שהחוזים, ההסכמים והמסמכים החתומים שלכם מאוחסנים במלואם בתשתית שלכם. מסמכים עסקיים רגישים לעולם אינם עוברים דרך פלטפורמת צד שלישי, מה שמפשט את הציות ל-GDPR ולדרישות אחרות להגנת נתונים תוך מתן אחסון מסמכים ויכולת עיבוד בלתי מוגבלים.
פיצ'רים עיקריים של DocuSeal
בונה טפסים בגרירה-ושחרור
מקמו שדות חתימה, ראשי תיבות, תאריכים ושדות קלט מותאמים אישית בכל מקום בקובץ PDF באמצעות עורך ויזואלי — ללא צורך בקידוד.
סוגי חתימות מרובים
חותמים יכולים לצייר, להקליד או להעלות את חתימתם, בהתאם להעדפות אישיות מכל מכשיר.
שליחה המונית
שלחו את אותו מסמך למאות חותמים בבת אחת, מה שהופך הפצת חוזים המונית למהירה וקלה לניהול.
תזכורות אוטומטיות
התראות חתימה ממתינות נשלחות אוטומטית, ומפחיתות את הצורך במעקב ידני הנדרש לסגירת מסמכים בזמן.
תבניות מסמכים
שמרו פריסות מסמכים לשימוש חוזר, כך שניתן יהיה להשיק תהליכי עבודה חוזרים כמו הסכמי סודיות (NDA) או טפסי קליטה תוך שניות.
למה להריץ את DocuSeal על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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