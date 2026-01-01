Relaticle היא פלטפורמת CRM באירוח עצמי שנבנתה עם תמיכת סוכני AI מובנית בליבתה. היא מנהלת אנשי קשר, חברות וצינורות מכירה באמצעות ממשק מודרני המופעל על ידי Filament, תוך חשיפת 30 כלי Model Context Protocol המאפשרים לסוכני AI לקרוא ולכתוב נתוני CRM ישירות — ללא גירוד ממשק המשתמש או הסתמכות על אינטגרציות שבריריות.

בניגוד למערכות CRM מסורתיות שמוסיפות AI כתוספת מאוחרת, Relaticle תוכננה מהיסוד לפעולה הן של בני אדם והן של סוכני AI באמצעות אותו מודל נתונים. REST API מספק גישה תכנותית מלאה, ועובד רקע של Laravel Horizon מטפל בייבוא, התראות ואוטומציה מתוזמנת. כל הנתונים נשארים במסד נתונים של PostgreSQL בתשתית שלכם.