פרוסו Relaticle בהתקנה בלחיצה אחת.
CRM בקוד פתוח עם תמיכה מובנית בסוכן AI, 30 כלי MCP, ו-REST API לאוטומציה של תהליכי עבודה של לקוחות.
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מה אפשר לבנות עם Relaticle
Relaticle היא פלטפורמת CRM באירוח עצמי שנבנתה עם תמיכת סוכני AI מובנית בליבתה. היא מנהלת אנשי קשר, חברות וצינורות מכירה באמצעות ממשק מודרני המופעל על ידי Filament, תוך חשיפת 30 כלי Model Context Protocol המאפשרים לסוכני AI לקרוא ולכתוב נתוני CRM ישירות — ללא גירוד ממשק המשתמש או הסתמכות על אינטגרציות שבריריות.
בניגוד למערכות CRM מסורתיות שמוסיפות AI כתוספת מאוחרת, Relaticle תוכננה מהיסוד לפעולה הן של בני אדם והן של סוכני AI באמצעות אותו מודל נתונים. REST API מספק גישה תכנותית מלאה, ועובד רקע של Laravel Horizon מטפל בייבוא, התראות ואוטומציה מתוזמנת. כל הנתונים נשארים במסד נתונים של PostgreSQL בתשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Relaticle
תמיכת סוכן AI מובנה
30 כלי Model Context Protocol מובנים מאפשרים לסוכני AI ליצור אנשי קשר, לעדכן צינורות מכירה ולתשאל נתוני CRM ישירות ללא אינטגרציות מותאמות אישית.
אנשי קשר וצינורות
נהלו אנשי קשר, חברות, עסקאות וצינורות מכירה ב-CRM מובנה שתוכנן עבור צוותים שזקוקים לתיעוד אמין של כל קשר עם לקוח.
מלא REST API
ממשק API REST מלא חושף את כל אובייקטי ה-CRM עבור סקריפטים לאוטומציה, אינטגרציות של צד שלישי, ודיווח מותאם אישית מבלי לגשת לממשק האינטרנט.
עיבוד משימת רקע
Laravel Horizon מעבדת משימות בתור עבור ייבוא, התראות ומשימות מתוזמנות מבלי לחסום את ממשק האינטרנט במהלך פעולות עתירות משאבים.
התחברות חברתית OAuth
חברי צוות נכנסים באמצעות חשבונות GitHub או Google, מה שמבטל את הצורך לנהל סט נפרד של פרטי התחברות עבור ה-CRM.
למה להריץ את Relaticle על Hostinger
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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