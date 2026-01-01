פרוסו Photofield בהתקנה בלחיצה אחת.
גלריית תמונות באירוח עצמי, ממוקדת מהירות, המציגה אלפי תמונות בציר זמן חלק וניתן להגדלה.
בחרו תוכנית VPS עבור Photofield
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Photofield
Photofield היא גלריית תמונות בקובץ בינארי יחיד בקוד פתוח שנבנתה סביב אובססיה אחת: מהירות. במקום לחלק תמונות לדפים עם תמונות ממוזערות קטנות, היא מציגה אלפי תמונות בבת אחת על קנבס רציף הניתן להגדלה, וטוענת בהדרגה אריחים ברזולוציה גבוהה יותר כשאתם מזיזים ומצמצמים. התוצאה מרגישה קרובה יותר למציג תמונות שולחני מאשר לגלריית אינטרנט טיפוסית.
אירוח עצמי של Photofield ב-VPS שלכם שומר תמונות מקוריות ומטא-דאטה EXIF שלהן בתוך תשתית שאתם שולטים בה במקום שירות תמונות SaaS. ספריית המקור מותקנת במצב קריאה בלבד כך שהגלריה לעולם לא תוכל לשנות או למחוק מקורות, מה שהופך אותה לממשק קדמי בטוח ולא פולשני לארכיון קיים המסונכרן באמצעות rsync, SCP, או Syncthing.
פיצ'רים עיקריים של Photofield
ציר זמן ניתן לזום
גללו וצבטו בין עשרות אלפי תמונות על גבי קנבס רציף אחד עם הזרמת אריחים ברזולוציות מרובות.
פריסה של קובץ בינארי יחיד
קובץ בינארי אחד של Go מטמיע את ממשק המשתמש, מסד נתונים למיקום גאוגרפי ומנגנון אינדוקס, כך שהקונטיינר מופעל תוך שניות ללא שירות מסד נתונים חיצוני.
ספריית קריאה בלבד
תיקיית התמונות מותקנת לקריאה בלבד, כך שהגלריה לעולם לא תוכל לשנות, לשנות שם, או למחוק קובצי מקור במהלך האינדוקס.
גיאוקודינג הפוך מקומי
מאגר נתוני מיקום מובנה מפענח קואורדינטות GPS של EXIF לשמות מקומות לגמרי אופליין, ללא קריאות API של מפות מצד שלישי.
אינדוקס מהיר
אינדקסר סורק תמונות חדשות באלפי קבצים בשנייה בכונני SSD ומעדכן את הגלריה בהדרגה מבלי לחסום את הגלישה.
חיפוש מבוסס AI אופציונלי
חברו מארח Photofield AI חיצוני כדי לאפשר חיפוש תמונות סמנטי וזיהוי פנים בכל האוסף.
למה להריץ את Photofield על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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