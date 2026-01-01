Photofield היא גלריית תמונות בקובץ בינארי יחיד בקוד פתוח שנבנתה סביב אובססיה אחת: מהירות. במקום לחלק תמונות לדפים עם תמונות ממוזערות קטנות, היא מציגה אלפי תמונות בבת אחת על קנבס רציף הניתן להגדלה, וטוענת בהדרגה אריחים ברזולוציה גבוהה יותר כשאתם מזיזים ומצמצמים. התוצאה מרגישה קרובה יותר למציג תמונות שולחני מאשר לגלריית אינטרנט טיפוסית.

אירוח עצמי של Photofield ב-VPS שלכם שומר תמונות מקוריות ומטא-דאטה EXIF שלהן בתוך תשתית שאתם שולטים בה במקום שירות תמונות SaaS. ספריית המקור מותקנת במצב קריאה בלבד כך שהגלריה לעולם לא תוכל לשנות או למחוק מקורות, מה שהופך אותה לממשק קדמי בטוח ולא פולשני לארכיון קיים המסונכרן באמצעות rsync, SCP, או Syncthing.