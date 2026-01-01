Trailarr הוא כלי קוד פתוח נלווה ל-arr media stack שמוצא, מוריד ומארגן טריילרים לצד הסרטים ותוכניות הטלוויזיה המנוהלים כבר על ידי Radarr ו-Sonarr. הוא מתחבר למספר מופעי Radarr, Sonarr ו-Plex, מזהה אם טריילר כבר קיים, ומשתמש ב-yt-dlp עם FFmpeg כדי להביא את החסרים ברזולוציה ובקודק שתבחרו.

אירוח עצמי של Trailarr על VPS שומר על זרימת העבודה של הטריילרים פועלת ברציפות מבלי לתפוס שרת ביתי, וקבצים שהורדו נוחתים באותם נתיבי ספרייה ששרת המדיה שלכם כבר סורק. מוסכמות שמות הניתנות להתאמה אישית, פרופילי איכות והיסטוריית אירועים הופכים את זה לפשוט לשמור על אוסף טריילרים שלם שעובד עם Plex, Jellyfin, Emby ו-Kodi.