התקינו Trailarr בלחיצה אחת.
הורדה וארגון אוטומטיים של טריילרים לסרטים ותוכניות טלוויזיה עבור ספריות המדיה שלכם ב-Radarr וב-Sonarr.
בחרו תוכנית VPS עבור Trailarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Trailarr
Trailarr הוא כלי קוד פתוח נלווה ל-arr media stack שמוצא, מוריד ומארגן טריילרים לצד הסרטים ותוכניות הטלוויזיה המנוהלים כבר על ידי Radarr ו-Sonarr. הוא מתחבר למספר מופעי Radarr, Sonarr ו-Plex, מזהה אם טריילר כבר קיים, ומשתמש ב-yt-dlp עם FFmpeg כדי להביא את החסרים ברזולוציה ובקודק שתבחרו.
אירוח עצמי של Trailarr על VPS שומר על זרימת העבודה של הטריילרים פועלת ברציפות מבלי לתפוס שרת ביתי, וקבצים שהורדו נוחתים באותם נתיבי ספרייה ששרת המדיה שלכם כבר סורק. מוסכמות שמות הניתנות להתאמה אישית, פרופילי איכות והיסטוריית אירועים הופכים את זה לפשוט לשמור על אוסף טריילרים שלם שעובד עם Plex, Jellyfin, Emby ו-Kodi.
פיצ'רים עיקריים של Trailarr
סנכרון Radarr ו-Sonarr
מתחבר למספר מופעי Radarr, Sonarr ו-Plex כדי לגלות כל סרט ותוכנית טלוויזיה מנוטרים ללא ייבוא ידני.
הורדות טריילרים אוטומטיות
משתמש ב-yt-dlp וב-FFmpeg מאחורי הקלעים כדי לאחזר טריילרים ולקודד אותם מחדש לרזולוציה, לקודק ולהגדרות השמע המועדפים עליכם.
פרופילי איכות
הגדירו רזולוציה לכל פרופיל, פורמט וכללי סינון, כך שכל ספרייה תקבל טריילרים התואמים לסטנדרטים שלה לאיכות.
מוסכמות שמות Plex
שומר טריילרים ליד קבצי מדיה באמצעות שמות בסגנון Plex, כך ש-Plex, Jellyfin, Emby ו-Kodi יזהו אותם ללא צורך בהגדרות נוספות.
האצת חומרה
האצה אופציונלית של VAAPI ו-NVIDIA מאיצה את ההמרה של טריילרים ושומרת על שימוש נמוך ב-CPU בספריות גדולות.
היסטוריית אירועים ויומנים
מעקב אירועים מובנה ויומנים מפורטים מראים בדיוק אילו קדימונים הורדו, נדלגו או נכשלו לצורך פתרון תקלות קל.
למה להריץ את Trailarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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