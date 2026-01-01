התקינו FusionDirectory בלחיצה אחת.
ניהול זהויות מבוסס ווב עבור LDAP, Samba, Kerberos, דואר, DNS, DHCP, וניהול מפתחות SSH.
בחרו תוכנית VPS עבור FusionDirectory
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FusionDirectory
FusionDirectory הוא יישום קוד פתוח לניהול זהויות וגישה, שהופך ספריית LDAP סטנדרטית לפלטפורמה ניתנת לניהול עבור משתמשים, קבוצות, חשבונות דואר, שיתופי Samba, ישויות Kerberos ועשרות שירותי מערכת אחרים. במקום לכתוב קובצי ldif או להשתמש ב-ldapsearch משורת הפקודה, מנהלי מערכת עובדים בממשק משתמש אינטרנטי שמבין את הסכמות של השירותים אליהם הם מתחברים.
אירוח עצמי של FusionDirectory ב-VPS שומר על הספרייה — מערכת הרישום לכל חשבון ברשת שלכם — בשליטתכם המלאה. פריסה זו כוללת קצה עורפי של OpenLDAP שנטען מראש עם סכמות FusionDirectory הנדרשות, כך שממשק המשתמש האינטרנטי והספרייה שהוא מנהל עולים יחד כמחסנית יישומים אחת.
פיצ'רים עיקריים של FusionDirectory
ניהול LDAP מבוסס אינטרנט
נהלו משתמשים, קבוצות, יחידות ארגוניות ו-ACLs בדפדפן בלי לכתוב קובצי ldif או להריץ ldapadd מטרמינל.
Samba ו-Kerberos
הקצאת חשבונות שיתוף קבצים של Samba ו-Kerberos principals ישירות מרישומי משתמשים, תוך שמירה על סנכרון רשת Windows ו-SSO עם הספריה.
ארכיטקטורת חיבורים
הרחיבו את הספרייה עם מודולים אופציונליים עבור דואר, DNS, DHCP, מפתחות SSH, כללי sudo, אישורים ומדיניות סיסמאות — הפעילו רק את אלה שאתם צריכים.
OpenLDAP כלול
מגיע עם OpenLDAP backend טעון מראש עם סכימות FusionDirectory, כך שהספרייה מוכנה לניהול מיד לאחר הפריסה.
תיעוד ביקורת
תוסף ביקורת מובנה מתעד כל שינוי בספרייה עם מי, מה ומתי, תומך בבדיקות תאימות ובחקירות פורנזיות.
ניהול מדיניות סיסמאות
הגדירו מורכבות סיסמה, תפוגה וכללי נעילה דרך ממשק המשתמש ויישמו אותם על פני אוכלוסיות משתמשים ממסך אחד.
למה להריץ את FusionDirectory על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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