FusionDirectory הוא יישום קוד פתוח לניהול זהויות וגישה, שהופך ספריית LDAP סטנדרטית לפלטפורמה ניתנת לניהול עבור משתמשים, קבוצות, חשבונות דואר, שיתופי Samba, ישויות Kerberos ועשרות שירותי מערכת אחרים. במקום לכתוב קובצי ldif או להשתמש ב-ldapsearch משורת הפקודה, מנהלי מערכת עובדים בממשק משתמש אינטרנטי שמבין את הסכמות של השירותים אליהם הם מתחברים.

אירוח עצמי של FusionDirectory ב-VPS שומר על הספרייה — מערכת הרישום לכל חשבון ברשת שלכם — בשליטתכם המלאה. פריסה זו כוללת קצה עורפי של OpenLDAP שנטען מראש עם סכמות FusionDirectory הנדרשות, כך שממשק המשתמש האינטרנטי והספרייה שהוא מנהל עולים יחד כמחסנית יישומים אחת.