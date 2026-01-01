Thruk הוא ממשק אינטרנטי עשיר בתכונות, עצמאי לניטור, הבנוי על גבי ה-Livestatus API. הוא מחליף את ה-Nagios CGI המיושן בממשק משתמש מהיר ומודרני ומוסיף יכולות ש-Nagios הליבה מעולם לא סיפק — תצוגות מחולקות לדפים על פני מיליוני שירותים, לוחות מחוונים ידידותיים למובייל, תהליכים עסקיים, דיווחי SLA ו-REST API עוצמתי.

אירוח עצמי של Thruk על גבי VPS משלכם מאפשר לכם לאחד כל קצה עורפי של Naemon, Nagios, Icinga ו-Shinken מאחורי ממשק אחיד. תבנית זו מגיעה עם הפצת OMD Labs, כך שאתם מקבלים גם ליבת Naemon מוכנה לשאילתות, גרפי ביצועים של RRD ואת כל מערכת התוספים של Thruk ללא הידור ידני.