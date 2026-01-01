התקינו Thruk בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק ווב לניטור רב-מערכתי עבור Naemon, Nagios, Icinga, ו-Shinken הבנוי על ה-Livestatus API.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Thruk
Thruk הוא ממשק אינטרנטי עשיר בתכונות, עצמאי לניטור, הבנוי על גבי ה-Livestatus API. הוא מחליף את ה-Nagios CGI המיושן בממשק משתמש מהיר ומודרני ומוסיף יכולות ש-Nagios הליבה מעולם לא סיפק — תצוגות מחולקות לדפים על פני מיליוני שירותים, לוחות מחוונים ידידותיים למובייל, תהליכים עסקיים, דיווחי SLA ו-REST API עוצמתי.
אירוח עצמי של Thruk על גבי VPS משלכם מאפשר לכם לאחד כל קצה עורפי של Naemon, Nagios, Icinga ו-Shinken מאחורי ממשק אחיד. תבנית זו מגיעה עם הפצת OMD Labs, כך שאתם מקבלים גם ליבת Naemon מוכנה לשאילתות, גרפי ביצועים של RRD ואת כל מערכת התוספים של Thruk ללא הידור ידני.
פיצ'רים עיקריים של Thruk
תמיכה בריבוי Backend
בצעו שאילתה למופעי Naemon, Nagios, Icinga ו-Shinken בו-זמנית והציגו אותם כתצוגת סטטוס מאוחדת אחת.
ליבת Naemon מצורפת
מגיע עם Naemon backend פעיל, גרפי ביצועים של RRD, ו-Apache כך שממשק המשתמש (UI) מציג נתונים חיים מההפעלה הראשונה.
תהליכים עסקיים
קַבְּצוּ מאות בדיקות ברמה נמוכה לשירותים עסקיים לוגיים שמציגים השפעה אמיתית במקום רעש גולמי מהמארח.
דיווח SLA
הפיקו דוחות זמינות, הפסקות שירות ו-SLA ב-PDF או Excel ישירות מממשק המשתמש האינטרנטי ללא כלי דיווח חיצוניים.
REST API
אוטומציה של לוחות מחוונים, זמני השבתה ואישורים באמצעות ה-REST API המתועד שמשקף כל יכולת ה-UI.
UI ידידותי-לנייד
לוחות מחוונים רספונסיביים וערכת נושא ייעודית למובייל מאפשרים למפעילים לתעדף אירועים מטלפון או טאבלט בכוננות.
למה להריץ את Thruk על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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