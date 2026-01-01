התקינו ImmuDB בלחיצה אחת.
מסד נתונים בלתי ניתן לשינוי וחסין מפני שיבוש, עם אימות קריפטוגרפי לשלמות נתונים הניתנת לביקורת.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ImmuDB
ImmuDB הוא מסד נתונים בלתי ניתן לשינוי בקוד פתוח שנכתב ב-Go, השומר על ההיסטוריה המלאה של כל שינויי הנתונים. כל כתיבה מאומתת קריפטוגרפית, מה שהופך את זה לבלתי אפשרי לשנות או למחוק רשומות ללא זיהוי – ומעניק לכם נתיב ביקורת חסין מפני שינויים כחלק מהעיצוב.
ניתן לפריסה כשרת עצמאי, ImmuDB תומך במודלי נתונים מפתח-ערך, SQL ומסמכים, ומגיע עם קונסולת ווב מובנית לגלישת נתונים וניהול משתמשים. אירוח עצמי מעניק שליטה מלאה על יומני ביקורת רגישים, רשומות תאימות והיסטוריית טרנזקציות בתשתית שלכם ללא תלויות חיצוניות.
פיצ'רים עיקריים של ImmuDB
אחסון עם עדות לשיבוש
כל רשומה מקושרת באמצעות גיבובים קריפטוגרפיים, כך שכל שינוי או מחיקה ניתנים לזיהוי מיידי על ידי לקוחות או מבקרים.
תמיכה רב-מודלית
שאילתה על נתונים באמצעות ממשקי key-value, SQL או document — כולם חולקים את אותו מנוע אחסון בלתי ניתן לשינוי ללא מיגרציות סכימה בין מודלים.
קונסולת אינטרנט מובנית
ממשק משתמש אינטרנטי משולב בפורט 8080 מאפשר לכם לחקור מסדי נתונים, להריץ שאילתות SQL, ולנהל משתמשים מבלי להתקין כלים נוספים.
אימות קריפטוגרפי
לקוחות יכולים לאמת באופן עצמאי את שלמותו של כל ערך שהם קוראים באמצעות הוכחות עץ מרקל, ובכך מבטלים את הצורך לסמוך על השרת באופן עיוור.
היסטוריית ביקורת מלאה
כל הגרסאות של כל מפתח נשמרות לצמיתות, ומעניקות לצוותי תאימות ולמבקרים שרשרת משמורת מלאה וניתנת לאימות עבור כל נקודת נתונים.
למה להריץ את ImmuDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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