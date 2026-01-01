ImmuDB הוא מסד נתונים בלתי ניתן לשינוי בקוד פתוח שנכתב ב-Go, השומר על ההיסטוריה המלאה של כל שינויי הנתונים. כל כתיבה מאומתת קריפטוגרפית, מה שהופך את זה לבלתי אפשרי לשנות או למחוק רשומות ללא זיהוי – ומעניק לכם נתיב ביקורת חסין מפני שינויים כחלק מהעיצוב.

ניתן לפריסה כשרת עצמאי, ImmuDB תומך במודלי נתונים מפתח-ערך, SQL ומסמכים, ומגיע עם קונסולת ווב מובנית לגלישת נתונים וניהול משתמשים. אירוח עצמי מעניק שליטה מלאה על יומני ביקורת רגישים, רשומות תאימות והיסטוריית טרנזקציות בתשתית שלכם ללא תלויות חיצוניות.