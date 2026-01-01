התקינו LightRAG בלחיצה אחת.
מסגרת יצירה משופרת-שליפה פשוטה ומהירה המשלבת חיפוש וקטורי עם גרפי ידע לניתוח מסמכים מורכבים.
בחרו תוכנית VPS עבור LightRAG
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LightRAG
LightRAG הוא framework קל משקל של יצירה מבוססת-שליפה (RAG) שנועד לנתח מסמכים מורכבים בתחומים כמו משפטים, בריאות ופיננסים. הוא מגשר על הפער בין RAG מבוסס-וקטור ל-RAG מבוסס-גרף על ידי ניהול גרפי ידע והטמעות וקטוריות יחד בארכיטקטורה דו-שכבתית אחת, ומפחית באופן דרמטי את קריאות ה-LLM הנדרשות הן בזמן אינדוקס והן בזמן שאילתה בהשוואה ליישומי GraphRAG מבוססי-דוחות קהילה.
אירוח עצמי של LightRAG ב-VPS שלכם שומר את המסמכים, ההטמעות וגרף הידע שלכם בשליטה מלאה. התחברו ל-OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, או לכל נקודת קצה תואמת OpenAI, ועדכנו בסיסי ידע באופן מצטבר מבלי לבנות מחדש את האינדקס הגלובלי — כך שנתונים דינמיים נשארים עדכניים ללא עלויות עיבוד מחדש מופרזות.
פיצ'רים עיקריים של LightRAG
שליפה דו-רמתית
הטמעות וקטוריות וישויות גרף ידע משתלבות בצינור עיבוד נתונים אחד, מנצחות חיפוש וקטורי שטוח בהסקת מסקנות חוצת מסמכים, תוך שמירה על עלויות אינדוקס נמוכות.
עדכוני ידע הדרגתיים
מסמכים חדשים מתמזגים לתוך הגרף הקיים מבלי לבנות מחדש את האינדקס הגלובלי, כך שנתונים דינמיים נשארים רעננים ללא עיבוד מחדש יקר.
תמיכה בספקי רב-LLM
התחברו ל-OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, או לכל נקודת קצה תואמת OpenAI מבלי לשכתב הנחיות או לאנדקס מחדש את המסמכים שלכם.
חמישה מצבי שאילתה
עברו בין אסטרטגיות אחזור Naive, Local, Global, Hybrid ו-Mix כדי להתאים את מורכבות השאילתה לדרישות השהיה ועלות.
Web UI מובנה
לוח מחוונים מבוסס דפדפן לקליטת מסמכים, הרצת שאילתות והצגת גרף הידע שנוצר באופן אינטראקטיבי.
REST API לאינטגרציות
נקודות קצה REST מאומתות מאפשרות לכם להטמיע את LightRAG ביישומים קיימים ולבצע אוטומציה לתהליכי קליטת מסמכים.
למה להריץ את LightRAG על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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