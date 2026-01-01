LightRAG הוא framework קל משקל של יצירה מבוססת-שליפה (RAG) שנועד לנתח מסמכים מורכבים בתחומים כמו משפטים, בריאות ופיננסים. הוא מגשר על הפער בין RAG מבוסס-וקטור ל-RAG מבוסס-גרף על ידי ניהול גרפי ידע והטמעות וקטוריות יחד בארכיטקטורה דו-שכבתית אחת, ומפחית באופן דרמטי את קריאות ה-LLM הנדרשות הן בזמן אינדוקס והן בזמן שאילתה בהשוואה ליישומי GraphRAG מבוססי-דוחות קהילה.

אירוח עצמי של LightRAG ב-VPS שלכם שומר את המסמכים, ההטמעות וגרף הידע שלכם בשליטה מלאה. התחברו ל-OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, או לכל נקודת קצה תואמת OpenAI, ועדכנו בסיסי ידע באופן מצטבר מבלי לבנות מחדש את האינדקס הגלובלי — כך שנתונים דינמיים נשארים עדכניים ללא עלויות עיבוד מחדש מופרזות.