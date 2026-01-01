התקנת Joplin Server בלחיצה אחת.
מנגנון סנכרון קצה עורפי באירוח עצמי עבור Joplin, השומר על פרטיות ההערות והקבצים המצורפים שלכם בכל המכשירים.
בחרו תוכנית VPS עבור Joplin Server
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Joplin Server
Joplin Server הוא הקצה העורפי (backend) לסנכרון באירוח עצמי עבור אפליקציית רישום ההערות הפופולרית בקוד פתוח, Joplin. הוא מספק מרכז מאובטח ופרטי לסנכרון הערות, משימות, מחברות וקבצים מצורפים בין לקוחות דסקטופ, מובייל וטרמינל — מבלי להסתמך על שירותי ענן של צד שלישי כמו Dropbox או OneDrive.
אירוח Joplin Server ב-VPS משלכם משמעותו שבסיס הידע האישי שלכם נשאר בשליטתכם המלאה. אתם קובעים את מגבלות האחסון, מגדירים מדיניות גיבוי ו-בוחרים אם להפעיל הצפנה מקצה לקצה — ללא דמי מנוי, ללא כריית נתונים וללא נעילת פלטפורמה.
פיצ'רים עיקריים של Joplin Server
סינכרון פתק פרטי
סנכרנו פתקים, מחברות וצרופות בכל המכשירים שלכם דרך השרת שלכם, ללא שירות ענן של צד שלישי שיטפל בנתונים שלכם.
הצפנה מקצה לקצה
הגנו על תוכן ההערות באמצעות הצפנה בצד הלקוח, כך שרק אתם תוכלו לקרוא את ההערות שלכם — אפילו השרת לעולם לא יראה את הטקסט הגלוי.
תמיכה בריבוי משתמשים
צרו חשבונות נפרדים עבור בני משפחה או עמיתים לעבודה, לכל אחד עם אוסף הערות משלו ומכסות אחסון הניתנות להגדרה.
שיתוף פתקים
שתפו פתקים בודדים או מחברות עם משתמשי Joplin Server אחרים ונהלו הרשאות גישה ישירות מתוך יישומי הלקוח.
כל פלטפורמות לקוח
חברו לקוחות Joplin ב-Windows, macOS, Linux, iOS ו-Android — כל מכשיר מסתנכרן לאותו שרת באמצעות פרוטוקול הסנכרון הסטנדרטי של Joplin.
למה להריץ את Joplin Server על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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