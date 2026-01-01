Joplin Server הוא הקצה העורפי (backend) לסנכרון באירוח עצמי עבור אפליקציית רישום ההערות הפופולרית בקוד פתוח, Joplin. הוא מספק מרכז מאובטח ופרטי לסנכרון הערות, משימות, מחברות וקבצים מצורפים בין לקוחות דסקטופ, מובייל וטרמינל — מבלי להסתמך על שירותי ענן של צד שלישי כמו Dropbox או OneDrive.

אירוח Joplin Server ב-VPS משלכם משמעותו שבסיס הידע האישי שלכם נשאר בשליטתכם המלאה. אתם קובעים את מגבלות האחסון, מגדירים מדיניות גיבוי ו-בוחרים אם להפעיל הצפנה מקצה לקצה — ללא דמי מנוי, ללא כריית נתונים וללא נעילת פלטפורמה.