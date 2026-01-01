פרוסו את Apache Solr בלחיצה אחת.
פלטפורמת חיפוש בקוד פתוח ברמת ארגון המניעה חיפוש טקסט מלא, ניווט מבוסס פאסטים ואינדוקס בזמן אמת לכל יישום.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache Solr
Apache Solr היא פלטפורמת חיפוש בקוד פתוח מוכחת ואמינה, הבנויה על Apache Lucene, המשמשת אלפי ארגונים ברחבי העולם. היא מטפלת בחיפוש טקסט מלא, גלישה מבוססת פאסטות, הדגשת תוצאות, חיפוש מרחבי וטיפול במסמכים עשירים — הכל באמצעות REST API שעובד עם כל שפה או Framework.
אירוח עצמי של Solr על שרת ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית החיפוש שלכם, פרטיות הנתונים ואופטימיזציית ביצועים, ללא עמלות לפי שאילתה או תלות בספק. בין אם אתם זקוקים לחיפוש באתר, גילוי מוצרים במסחר אלקטרוני, או אחזור מסמכים ארגוני, המערכת האקולוגית הבוגרת של Solr והסכימה הניתנת להרחבה הופכים אותה לבסיס מוכח.
פיצ'רים עיקריים של Apache Solr
חיפוש טקסט מלא
ניתוח טקסט מבוסס Lucene, עם טוקניזציה, סטמינג, מילים נרדפות וכוונון רלוונטיות, מספק תוצאות מדויקות על פני מאגרי מסמכים גדולים.
ניווט מסונן
סינון היבטים מובנה מאפשר למשתמשים להתעמק לפי קטגוריה, מחיר, תאריך, או כל שדה מאונדקס — המנוע הסטנדרטי שמאחורי ממשקי מסחר אלקטרוני וסינון תוכן.
אינדוקס בזמן אמת
מסמכים שנשלחו לאינדקס הופכים לניתנים לחיפוש תוך שניות, תומכים בחיפוש כמעט בזמן אמת עבור יישומים הדורשים תוצאות עדכניות.
טיפול במסמכים עשירים
אינטגרציית Apache Tika מובנית מחלצת ומאנדקסת טקסט באופן אוטומטי מתוך קובצי PDF, מסמכי Word, HTML, ולמעלה מאלף פורמטים אחרים של קבצים.
REST API
שאילתה ועדכון האינדקס באמצעות HTTP עם תגובות JSON, XML או CSV — אין צורך בספריית לקוח ספציפית ל-Solr כדי להשתלב עם כל ערימה.
למה להריץ את Apache Solr על Hostinger
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הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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