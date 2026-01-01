Apache Solr היא פלטפורמת חיפוש בקוד פתוח מוכחת ואמינה, הבנויה על Apache Lucene, המשמשת אלפי ארגונים ברחבי העולם. היא מטפלת בחיפוש טקסט מלא, גלישה מבוססת פאסטות, הדגשת תוצאות, חיפוש מרחבי וטיפול במסמכים עשירים — הכל באמצעות REST API שעובד עם כל שפה או Framework.

אירוח עצמי של Solr על שרת ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית החיפוש שלכם, פרטיות הנתונים ואופטימיזציית ביצועים, ללא עמלות לפי שאילתה או תלות בספק. בין אם אתם זקוקים לחיפוש באתר, גילוי מוצרים במסחר אלקטרוני, או אחזור מסמכים ארגוני, המערכת האקולוגית הבוגרת של Solr והסכימה הניתנת להרחבה הופכים אותה לבסיס מוכח.