Traduora היא פלטפורמת ניהול תרגומים באחסון עצמי, שתוכננה עבור צוותי פיתוח המנהלים לוקליזציה על פני מספר שפות. היא מספקת ממשק ווב נקי לארגון פרויקטי תרגום, עם תמיכה בייבוא וייצוא עבור פורמטים של JSON, YAML ו-CSV.

אחסון עצמי של Traduora על גבי VPS שומר על כל נתוני הלוקליזציה שלכם פרטיים ומשתלב ישירות עם צינורות CI/CD באמצעות ה-REST API שלה. בקרת גישה מבוססת תפקידים מאפשרת לכם להזמין מתרגמים, בודקים ומפתחים עם הרשאות מתאימות, בעוד שהיסטוריית התרגומים עוקבת אחר כל שינוי שבוצע במחרוזת.