פרוסו את Traduora בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול תרגומים באירוח עצמי לצוותים עם REST API, גישה מבוססת תפקידים ו-ייבוא/ייצוא רב-פורמטים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Traduora
Traduora היא פלטפורמת ניהול תרגומים באחסון עצמי, שתוכננה עבור צוותי פיתוח המנהלים לוקליזציה על פני מספר שפות. היא מספקת ממשק ווב נקי לארגון פרויקטי תרגום, עם תמיכה בייבוא וייצוא עבור פורמטים של JSON, YAML ו-CSV.
אחסון עצמי של Traduora על גבי VPS שומר על כל נתוני הלוקליזציה שלכם פרטיים ומשתלב ישירות עם צינורות CI/CD באמצעות ה-REST API שלה. בקרת גישה מבוססת תפקידים מאפשרת לכם להזמין מתרגמים, בודקים ומפתחים עם הרשאות מתאימות, בעוד שהיסטוריית התרגומים עוקבת אחר כל שינוי שבוצע במחרוזת.
פיצ'רים עיקריים של Traduora
אינטגרציית REST API
בצעו אוטומציה לייבוא וייצוא תרגומים ב-pipeline ה-CI/CD שלכם באמצעות ה-REST API המלא ללא התערבות ידנית.
ייצוא רב-פורמטים
ייצאו תרגומים כ-JSON, YAML, CSV, ופורמטים אחרים כדי להטמיע אותם ישירות בכל Framework או מערכת בנייה.
גישה מבוססת תפקידים
העניקו למפתחים, מתרגמים ומבקרים רמות הרשאה שונות כדי לשמור על פרויקטים מאורגנים ובטוחים.
היסטוריית תרגום
כל שינוי במחרוזת תרגום נרשם, המאפשר לכם לבדוק שינויים ולחזור לגרסאות קודמות.
למה להריץ את Traduora על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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