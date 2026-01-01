התקינו LibreSpeed בהתקנה בלחיצה אחת.
בדיקת מהירות רשת באחסון עצמי שפועלת בכל דפדפן ללא צורך ב-Flash, Java או תוספים.
בחרו תוכנית VPS עבור LibreSpeed
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LibreSpeed
LibreSpeed היא בדיקת מהירות HTML5 קלת משקל וקוד פתוח שמודדת הורדה, העלאה, פינג וג'יטר ישירות בדפדפן. בניגוד לאתרי בדיקת מהירות מסחריים, פועלת כולה על תשתית שאתם שולטים בה, כך שתוכלו לפרסם בדיקת מהירות פרטית עבור הצוות שלכם, ספק האינטרנט (ISP) שלכם או הלקוחות שלכם, מבלי לשלוח תעבורה דרך שרתי מדידה של צד שלישי.
אירוח עצמי של LibreSpeed על VPS מספק לכם מדידות מדויקות וניתנות לשחזור מול שרת שאתם סומכים עליו, עם מסד נתונים של תוצאות לכל בדיקה שמאפשר לכם להשוות את איכות החיבור לאורך זמן. הבדיקות פועלות בכל דפדפן מודרני, במחשב שולחני או בנייד, ללא שלב התקנה וללא אפליקציית לקוח.
פיצ'רים עיקריים של LibreSpeed
בדיקת דפדפן ללא התקנה
HTML5 ו-JavaScript טהורים — פועל בכל דפדפן מודרני במחשב שולחני או בנייד, ללא צורך ב-Flash, Java או הורדה.
הורדה, העלאה, פינג, ג'יטר
מדווח על כל ארבעת המדדים הסטנדרטיים עם משך בדיקה הניתן להגדרה ומספר חיבורים בו-זמניים לקבלת תוצאות מדויקות.
מסד נתונים של תוצאות
מערכת קצה (backend) מובנית של SQLite או MySQL מאחסנת כל הרצת בדיקה עם חותמת זמן, כתובת IP וספק אינטרנט (ISP), כך שתוכלו לעקוב אחר שינויים לאורך זמן.
מיתוג ניתן להתאמה אישית
ערכו את קוד ה-HTML של ממשק הקצה, החליפו את הלוגו, והחילו ערכת נושא משלכם כדי להשיק בדיקת מהירות ממותגת במלואה עבור הארגון שלכם.
בדיקת IP ו-ISP
אינטגרציית ipinfo.io אופציונלית מעשירה כל תוצאה עם ה-ISP, הארגון והמיקום המשוער של המבקר.
למה להריץ את LibreSpeed על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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