LibreSpeed היא בדיקת מהירות HTML5 קלת משקל וקוד פתוח שמודדת הורדה, העלאה, פינג וג'יטר ישירות בדפדפן. בניגוד לאתרי בדיקת מהירות מסחריים, פועלת כולה על תשתית שאתם שולטים בה, כך שתוכלו לפרסם בדיקת מהירות פרטית עבור הצוות שלכם, ספק האינטרנט (ISP) שלכם או הלקוחות שלכם, מבלי לשלוח תעבורה דרך שרתי מדידה של צד שלישי.

אירוח עצמי של LibreSpeed על VPS מספק לכם מדידות מדויקות וניתנות לשחזור מול שרת שאתם סומכים עליו, עם מסד נתונים של תוצאות לכל בדיקה שמאפשר לכם להשוות את איכות החיבור לאורך זמן. הבדיקות פועלות בכל דפדפן מודרני, במחשב שולחני או בנייד, ללא שלב התקנה וללא אפליקציית לקוח.