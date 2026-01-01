Planka היא אפליקציית לוח קנבן חינמית ובקוד פתוח, שנבנתה עבור קבוצות עבודה הזקוקות לחלופה פשוטה ובאחסון עצמי ל-Trello. עם עדכונים בזמן אמת, ניהול כרטיסים בגרירה ושחרור, וממשק נקי, Planka עוזרת לצוותים לארגן פרויקטים, לעקוב אחר משימות ולשתף פעולה מבלי להסתמך על פלטפורמות SaaS קנייניות או לשלם דמי מנוי לפי משתמש.

אחסון עצמי של Planka על גבי VPS משלכם שומר את כל נתוני הפרויקט, הקבצים המצורפים ותקשורת הצוות תחת שליטתכם. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין ושילוב Traefik לגישת HTTPS מאובטחת. חשבון אדמין נוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה עם פרטי ההתחברות שתגדירו במהלך הפריסה.