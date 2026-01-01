Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
בחרו תוכנית VPS עבור Planka
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Planka
Planka היא אפליקציית לוח קנבן חינמית ובקוד פתוח, שנבנתה עבור קבוצות עבודה הזקוקות לחלופה פשוטה ובאחסון עצמי ל-Trello. עם עדכונים בזמן אמת, ניהול כרטיסים בגרירה ושחרור, וממשק נקי, Planka עוזרת לצוותים לארגן פרויקטים, לעקוב אחר משימות ולשתף פעולה מבלי להסתמך על פלטפורמות SaaS קנייניות או לשלם דמי מנוי לפי משתמש.
אחסון עצמי של Planka על גבי VPS משלכם שומר את כל נתוני הפרויקט, הקבצים המצורפים ותקשורת הצוות תחת שליטתכם. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין ושילוב Traefik לגישת HTTPS מאובטחת. חשבון אדמין נוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה עם פרטי ההתחברות שתגדירו במהלך הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של Planka
לוחות Kanban בזמן אמת
שינויים מופיעים באופן מיידי לכל חברי הצוות, עם עדכונים בזמן אמת המופעלים באמצעות חיבורי WebSocket.
Drag-and-drop cards
העבירו משימות בין רשימות וסדרו מחדש סדרי עדיפויות באמצעות אינטראקציות גרירה-ושחרור אינטואיטיביות.
File attachments
צרפו קבצים ותמונות ישירות לכרטיסים כדי לשמור על נכסי הפרויקט מאורגנים לצד המשימות.
הערות משימה
לדון במשימות עם חברי צוות באמצעות תגובות בכרטיסים עם התראות בזמן אמת.
Labels and due dates
קטגורו כרטיסים עם תוויות צבעוניות וקבעו תאריכי יעד כדי לעקוב אחר מועדים בכל הפרויקטים.
לוחות רב-פרויקטים
ארגנו עבודה על פני מספר פרויקטים באמצעות לוחות נפרדים, שלכל אחד מהם רשימות וחברים משלו.
למה להריץ את Planka על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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