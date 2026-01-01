Strapi היא מערכת Headless CMS בקוד פתוח הפופולרית ביותר בעולם, שזוכה לאמון של למעלה מ-800,000 מפתחים. היא מספקת בקאנד לניהול תוכן הניתן להתאמה אישית מלאה עם פאנל ניהול אינטואיטיבי של גרירה ושחרור, ממשקי API של REST ו-GraphQL שנוצרו אוטומטית, ומערכת אקולוגית עשירה של תוספים. בניגוד למערכות CMS מסורתיות שמקשרות תוכן לפרונטאנד קבוע, Strapi מספקת תוכן לכל ערוץ — אתרי אינטרנט, אפליקציות מובייל, התקני IoT — באמצעות ממשקי API סטנדרטיים.

אירוח עצמי של Strapi על ה-VPS שלכם מבטל תמחור לפי מושב ומגבלות קצב API המוטלות על ידי ספקי CMS מנוהלים, תוך מתן שליטה מלאה על ארכיטקטורת התוכן שלכם, אחסון הנתונים ותצורת התוספים. תבנית זו משלבת את Strapi עם PostgreSQL 16 לאמינות מוכנה לייצור.