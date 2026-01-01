עד 69% הנחה עבור Strapi

פרסו Strapi בהתקנה בלחיצה אחת.

מערכת CMS Headless מובילה בקוד פתוח שמייצרת אוטומטית ממשקי API מסוג REST ו-GraphQL ממודלי התוכן שלכם, עם פאנל ניהול הניתן להתאמה אישית.

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גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרסו Strapi בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Strapi

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Strapi

Strapi היא מערכת Headless CMS בקוד פתוח הפופולרית ביותר בעולם, שזוכה לאמון של למעלה מ-800,000 מפתחים. היא מספקת בקאנד לניהול תוכן הניתן להתאמה אישית מלאה עם פאנל ניהול אינטואיטיבי של גרירה ושחרור, ממשקי API של REST ו-GraphQL שנוצרו אוטומטית, ומערכת אקולוגית עשירה של תוספים. בניגוד למערכות CMS מסורתיות שמקשרות תוכן לפרונטאנד קבוע, Strapi מספקת תוכן לכל ערוץ — אתרי אינטרנט, אפליקציות מובייל, התקני IoT — באמצעות ממשקי API סטנדרטיים.

אירוח עצמי של Strapi על ה-VPS שלכם מבטל תמחור לפי מושב ומגבלות קצב API המוטלות על ידי ספקי CMS מנוהלים, תוך מתן שליטה מלאה על ארכיטקטורת התוכן שלכם, אחסון הנתונים ותצורת התוספים. תבנית זו משלבת את Strapi עם PostgreSQL 16 לאמינות מוכנה לייצור.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Strapi

APIs אוטומטיים

Strapi יוצרת נקודות קצה של REST ו-GraphQL אוטומטית כשאתם מגדירים סוגי תוכן — אין צורך בקידוד API ידני.

בונה תוכן בגרירה-ושחרור

בנו מודלי תוכן מורכבים באופן ויזואלי באמצעות שדות, רכיבים ואזורים דינמיים, מבלי לגעת בקוד.

בקרת גישה מבוססת תפקידים

הגדירו הרשאות מפורטות לפי סוג תוכן ותפקיד משתמש, כך שעורכים, מנהלים וצרכני API יקבלו גישה רק למה שהם צריכים.

ספריית מדיה

העלאה, ארגון וייעול תמונות וקבצים בספריית מדיה מרכזית עם שינוי גודל תמונות אוטומטי והמרת פורמטים.

מערכת אקולוגית של חיבורים

הרחיבו את Strapi באמצעות תוספי marketplace לאימות, SEO, אימייל, חיפוש ועוד — או בנו תוספים מותאמים אישית לצרכים שלכם.

תוכן רב-לשוני

ניהול תוכן במספר שפות עם תמיכה מובנית ב-i18n, פרסום כל לוקאל באופן עצמאי כדי לתמוך בקהלים גלובליים.

למה להריץ את Strapi על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Noel

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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