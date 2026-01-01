פרסו Strapi בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת CMS Headless מובילה בקוד פתוח שמייצרת אוטומטית ממשקי API מסוג REST ו-GraphQL ממודלי התוכן שלכם, עם פאנל ניהול הניתן להתאמה אישית.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Strapi
Strapi היא מערכת Headless CMS בקוד פתוח הפופולרית ביותר בעולם, שזוכה לאמון של למעלה מ-800,000 מפתחים. היא מספקת בקאנד לניהול תוכן הניתן להתאמה אישית מלאה עם פאנל ניהול אינטואיטיבי של גרירה ושחרור, ממשקי API של REST ו-GraphQL שנוצרו אוטומטית, ומערכת אקולוגית עשירה של תוספים. בניגוד למערכות CMS מסורתיות שמקשרות תוכן לפרונטאנד קבוע, Strapi מספקת תוכן לכל ערוץ — אתרי אינטרנט, אפליקציות מובייל, התקני IoT — באמצעות ממשקי API סטנדרטיים.
אירוח עצמי של Strapi על ה-VPS שלכם מבטל תמחור לפי מושב ומגבלות קצב API המוטלות על ידי ספקי CMS מנוהלים, תוך מתן שליטה מלאה על ארכיטקטורת התוכן שלכם, אחסון הנתונים ותצורת התוספים. תבנית זו משלבת את Strapi עם PostgreSQL 16 לאמינות מוכנה לייצור.
פיצ'רים עיקריים של Strapi
APIs אוטומטיים
Strapi יוצרת נקודות קצה של REST ו-GraphQL אוטומטית כשאתם מגדירים סוגי תוכן — אין צורך בקידוד API ידני.
בונה תוכן בגרירה-ושחרור
בנו מודלי תוכן מורכבים באופן ויזואלי באמצעות שדות, רכיבים ואזורים דינמיים, מבלי לגעת בקוד.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הגדירו הרשאות מפורטות לפי סוג תוכן ותפקיד משתמש, כך שעורכים, מנהלים וצרכני API יקבלו גישה רק למה שהם צריכים.
ספריית מדיה
העלאה, ארגון וייעול תמונות וקבצים בספריית מדיה מרכזית עם שינוי גודל תמונות אוטומטי והמרת פורמטים.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את Strapi באמצעות תוספי marketplace לאימות, SEO, אימייל, חיפוש ועוד — או בנו תוספים מותאמים אישית לצרכים שלכם.
תוכן רב-לשוני
ניהול תוכן במספר שפות עם תמיכה מובנית ב-i18n, פרסום כל לוקאל באופן עצמאי כדי לתמוך בקהלים גלובליים.
למה להריץ את Strapi על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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