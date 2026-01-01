Prefect מאפשרת לכם להפוך כל פונקציית Python לתהליך עבודה מתוזמן, ניתן לצפייה, ועם ניסיונות חוזרים אוטומטיים בעזרת דקורטור בלבד. בניגוד לכלי תזמור עתירי YAML, Prefect שומרת על תהליכי עבודה כקוד Python רגיל — ניתן לבדיקה, מנוהל גרסאות, וניתן לפריסה כמו כל מודול אחר. ממשק המשתמש (UI) הכלול מציג סטטוס הרצה בזמן אמת, לוגים, והיסטוריה ברמת משימה עבור כל הרצה.

אירוח עצמי של Prefect על ה-VPS שלכם מבטל עמלות הרצה בענן, מעניק לכם הרצות תהליכי עבודה ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה, ושומר על נתוני צינורות רגישים — אישורים, תוצאות שאילתות, לוגים — בשלמותם על התשתית שלכם ללא תלות בספק.