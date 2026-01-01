פרסו Prefect בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת תזמור זרימות עבודה מודרנית מבוססת Python לבנייה, תזמון וניטור של צינורות נתונים ומשימות אוטומציה.
בחרו תוכנית VPS עבור Prefect
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Prefect
Prefect מאפשרת לכם להפוך כל פונקציית Python לתהליך עבודה מתוזמן, ניתן לצפייה, ועם ניסיונות חוזרים אוטומטיים בעזרת דקורטור בלבד. בניגוד לכלי תזמור עתירי YAML, Prefect שומרת על תהליכי עבודה כקוד Python רגיל — ניתן לבדיקה, מנוהל גרסאות, וניתן לפריסה כמו כל מודול אחר. ממשק המשתמש (UI) הכלול מציג סטטוס הרצה בזמן אמת, לוגים, והיסטוריה ברמת משימה עבור כל הרצה.
אירוח עצמי של Prefect על ה-VPS שלכם מבטל עמלות הרצה בענן, מעניק לכם הרצות תהליכי עבודה ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה, ושומר על נתוני צינורות רגישים — אישורים, תוצאות שאילתות, לוגים — בשלמותם על התשתית שלכם ללא תלות בספק.
פיצ'רים עיקריים של Prefect
זרימות עבודה מובנות ב-Python
קשטו כל פונקציית Python עם
@flow או
@task כדי לקבל תזמון, ניסיונות חוזרים, שמירה במטמון ויכולת תצפית — ללא צורך ללמוד DSL קנייני.
ניסיונות חוזרים אוטומטיים
הגדירו השהיה מעריכית ולוגיקת ניסיון חוזר מותאמת אישית לכל משימה, כך שכשלים זמניים בממשקי API, מסדי נתונים או קריאות רשת יתאוששו ללא התערבות ידנית.
ניטור בזמן אמת
ממשק המשתמש המובנה מציג סטטוס משימות חי, יומני ביצוע והיסטוריית הרצות, כך שאתם תמיד יודעים מה פועל, מה נכשל ולמה.
קביעת פגישות גמישה
ביטויי Cron, טריגרים מבוססי מרווחים ופריסות מונעות אירועים מאפשרים לכם להריץ צינורות עיבוד נתונים בכל לוח זמנים או בתגובה לאירועים חיצוניים.
מאגרי עבודה ו-עובדים
פיזור ביצוע זרימה על פני מספר תהליכי עבודה או מכונות, תוך הגדלת יכולת החישוב באופן בלתי תלוי משרת התזמור.
למה להריץ את Prefect על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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