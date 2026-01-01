NextChat (לשעבר ChatGPT-Next-Web) הוא ממשק צ'אט בקוד פתוח עם למעלה מ-88,000 כוכבי GitHub — לקוח הצ'אט AI המתארח עצמאית עם הכי הרבה כוכבים שזמין. הוא מתחבר ל-OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek ולעשרות ספקים אחרים, ומאפשר לכם לשוחח עם כל LLM דרך ממשק משתמש (UI) אחיד אחד מבלי לעבור בין לוחות מחוונים או לשלם עבור שירות עטיפה של צד שלישי.

אירוח עצמי של NextChat שומר על מפתחות ה-API והיסטוריית השיחות שלכם פרטיים. ניתן לנעול גישה באמצעות קוד סיסמה, וכל נתוני הצ'אט נשמרים בדפדפן של המשתמש — אין מסד נתונים לניהול ואין שמירת נתונים בצד השרת.