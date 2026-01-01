התקינו את NextChat בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק משתמש (UI) לצ'אט AI באירוח עצמי התומך ב-OpenAI, Claude, Gemini, ו-20+ ספקים באמצעות ממשק אחד מלוטש.
בחרו תוכנית VPS עבור NextChat
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NextChat
NextChat (לשעבר ChatGPT-Next-Web) הוא ממשק צ'אט בקוד פתוח עם למעלה מ-88,000 כוכבי GitHub — לקוח הצ'אט AI המתארח עצמאית עם הכי הרבה כוכבים שזמין. הוא מתחבר ל-OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek ולעשרות ספקים אחרים, ומאפשר לכם לשוחח עם כל LLM דרך ממשק משתמש (UI) אחיד אחד מבלי לעבור בין לוחות מחוונים או לשלם עבור שירות עטיפה של צד שלישי.
אירוח עצמי של NextChat שומר על מפתחות ה-API והיסטוריית השיחות שלכם פרטיים. ניתן לנעול גישה באמצעות קוד סיסמה, וכל נתוני הצ'אט נשמרים בדפדפן של המשתמש — אין מסד נתונים לניהול ואין שמירת נתונים בצד השרת.
פיצ'רים עיקריים של NextChat
תמיכה בריבוי ספקים
התחברו ל-OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI, ו-20+ ספקים אחרים מ-UI יחיד בלי להחליף כלים.
ספריית פרומפטים מובנית
מאות הנחיות מערכת מובנות מראש לכתיבה, קידוד, ניתוח ותרגום — או צרו ושמרו תבניות מותאמות אישית משלכם.
הגנת קוד גישה
הגבלת הגישה לאינסטינס שלכם באמצעות קוד סיסמה, מונעת שימוש לא מורשה במפתחות ה-API שלכם כאשר הם נפרסים באופן ציבורי.
אין צורך במסד נתונים
כל השיחות נשמרות בדפדפן של המשתמש — השרת נשאר חסר מצב, מה שהופך את הפריסה והתחזוקה למינימליות.
רינדור Markdown וקוד
תגובות מוצגות עם תמיכה מלאה ב-Markdown, כולל בלוקי קוד עם הדגשת תחביר, טבלאות, מתמטיקת LaTeX ו-HTML מוטבע.
תמיכה בתוסף MCP
אפשרו פרוטוקול הקשר מודל (MCP) כדי להרחיב את המסייע עם כלים חיצוניים, גישה לקבצים ושילובים מותאמים אישית.
למה להריץ את NextChat על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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