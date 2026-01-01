התקינו את Geneac בהתקנה בלחיצה אחת.
בונה אתרים גנאלוגי באירוח עצמי לפרסום עץ המשפחה שלכם, מחקר ותמונות אונליין.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Geneac
Geneac היא אפליקציית Ruby on Rails בקוד פתוח לשיתוף מחקר גנאלוגי באינטרנט. היא מציגה אנשים, קשרים, תמונות והערות בפורמט דמוי ויקי שהמבקרים יכולים לדפדף בו, בעוד שמנהלים מנהלים את אילן היוחסין הבסיסי ממערכת ניהול מאומתת. מודל הנתונים בנוי במיוחד עבור גנאלוגיה — אנשים פרטיים, משפחות, ציטוטי מקורות, היסטוריית עריכה ותיוג הם מושגים מרכזיים, ולא פוסטים בבלוג שהותאמו בדיעבד.
אירוח עצמי של Geneac שומר עשרות שנים של מחקר משפחתי, מסמכים סרוקים והערות פרטיות בשרת שלכם, כאשר הגישה נשלטת באופן מלא על ידכם. האפליקציה משתמשת ב-SQLite ובאחסון קבצים מקומי, כך שנפח אחסון יחיד וקבוע לוכד את האתר המלא וניתן לגבות אותו כהעתק קובץ רגיל ללא כלי מסד נתונים.
פיצ'רים עיקריים של Geneac
אנשים ומערכות יחסים
תעדו אנשים עם פרטי לידה, מוות ופרטים ביוגרפיים, לאחר מכן קשרו אותם באמצעות קשרי הורים, בני זוג וילדים כדי לבנות אילן יוחסין שניתן לנווט בו.
תמונות ו-מסמכים
צרפו תמונות סרוקות, תעודות ומסמכי מקור לאנשים ולפתקים באמצעות Active Storage, כאשר עיבוד התמונות מטופל על ידי libvips.
הערות מחקר
תעדו נרטיבים ביוגרפיים וממצאי מחקר כרשימות מפורטות שניתן לתייג ולקשר בהצלבה לאנשים שהן מתארות.
תיוג ו-חיפוש
ארגנו תוכן באמצעות מנוע acts-as-taggable-on כך ששמות משפחה, מיקומים ונושאים ניתן יהיה לסנן בין אנשים, תמונות והערות.
מנהל מערכת מאומת
רישום, התחברות והרשאות תפקידי אדמין המופעלים על ידי Devise מגנים על העריכה, תוך שמירה על האתר המפורסם נגיש באופן פתוח לבני משפחה.
עובדי רקע
עובד Resque המגובה על ידי Redis מריץ עיבוד תמונות ומשימות ארוכות טווח אחרות ברקע, כך שממשק האינטרנט נשאר רספונסיבי.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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