עד 69% הנחה עבור Geneac

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בונה אתרים גנאלוגי באירוח עצמי לפרסום עץ המשפחה שלכם, מחקר ותמונות אונליין.

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גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Geneac בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Geneac

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Geneac

Geneac היא אפליקציית Ruby on Rails בקוד פתוח לשיתוף מחקר גנאלוגי באינטרנט. היא מציגה אנשים, קשרים, תמונות והערות בפורמט דמוי ויקי שהמבקרים יכולים לדפדף בו, בעוד שמנהלים מנהלים את אילן היוחסין הבסיסי ממערכת ניהול מאומתת. מודל הנתונים בנוי במיוחד עבור גנאלוגיה — אנשים פרטיים, משפחות, ציטוטי מקורות, היסטוריית עריכה ותיוג הם מושגים מרכזיים, ולא פוסטים בבלוג שהותאמו בדיעבד.

אירוח עצמי של Geneac שומר עשרות שנים של מחקר משפחתי, מסמכים סרוקים והערות פרטיות בשרת שלכם, כאשר הגישה נשלטת באופן מלא על ידכם. האפליקציה משתמשת ב-SQLite ובאחסון קבצים מקומי, כך שנפח אחסון יחיד וקבוע לוכד את האתר המלא וניתן לגבות אותו כהעתק קובץ רגיל ללא כלי מסד נתונים.

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מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Geneac

אנשים ומערכות יחסים

תעדו אנשים עם פרטי לידה, מוות ופרטים ביוגרפיים, לאחר מכן קשרו אותם באמצעות קשרי הורים, בני זוג וילדים כדי לבנות אילן יוחסין שניתן לנווט בו.

תמונות ו-מסמכים

צרפו תמונות סרוקות, תעודות ומסמכי מקור לאנשים ולפתקים באמצעות Active Storage, כאשר עיבוד התמונות מטופל על ידי libvips.

הערות מחקר

תעדו נרטיבים ביוגרפיים וממצאי מחקר כרשימות מפורטות שניתן לתייג ולקשר בהצלבה לאנשים שהן מתארות.

תיוג ו-חיפוש

ארגנו תוכן באמצעות מנוע acts-as-taggable-on כך ששמות משפחה, מיקומים ונושאים ניתן יהיה לסנן בין אנשים, תמונות והערות.

מנהל מערכת מאומת

רישום, התחברות והרשאות תפקידי אדמין המופעלים על ידי Devise מגנים על העריכה, תוך שמירה על האתר המפורסם נגיש באופן פתוח לבני משפחה.

עובדי רקע

עובד Resque המגובה על ידי Redis מריץ עיבוד תמונות ומשימות ארוכות טווח אחרות ברקע, כך שממשק האינטרנט נשאר רספונסיבי.

למה להריץ את Geneac על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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