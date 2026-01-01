Geneac היא אפליקציית Ruby on Rails בקוד פתוח לשיתוף מחקר גנאלוגי באינטרנט. היא מציגה אנשים, קשרים, תמונות והערות בפורמט דמוי ויקי שהמבקרים יכולים לדפדף בו, בעוד שמנהלים מנהלים את אילן היוחסין הבסיסי ממערכת ניהול מאומתת. מודל הנתונים בנוי במיוחד עבור גנאלוגיה — אנשים פרטיים, משפחות, ציטוטי מקורות, היסטוריית עריכה ותיוג הם מושגים מרכזיים, ולא פוסטים בבלוג שהותאמו בדיעבד.

אירוח עצמי של Geneac שומר עשרות שנים של מחקר משפחתי, מסמכים סרוקים והערות פרטיות בשרת שלכם, כאשר הגישה נשלטת באופן מלא על ידכם. האפליקציה משתמשת ב-SQLite ובאחסון קבצים מקומי, כך שנפח אחסון יחיד וקבוע לוכד את האתר המלא וניתן לגבות אותו כהעתק קובץ רגיל ללא כלי מסד נתונים.