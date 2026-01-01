Trino הוא מנוע שאילתות SQL מבוזר בעל ביצועים גבוהים, שפותח במקור ב-Facebook בשם Presto וכעת מתוחזק על ידי Trino Software Foundation. הוא מאפשר לאנליסטים ומהנדסים להריץ שאילתות ANSI SQL אינטראקטיביות על פני מקורות נתונים הטרוגניים — אחסון אובייקטים, מסדי נתונים יחסיים, מתווכי הודעות ומנועי חיפוש — תוך צירוף ואיגום שלהם כאילו הם נמצאים במחסן נתונים יחיד, ללא ETL או העברת נתונים.

אירוח עצמי של Trino על ה-VPS שלכם מעניק לצוותי נתונים שכבת שאילתות מאוחדת שהם שולטים בה באופן מלא, ללא עמלות לכל שאילתה וללא vendor lock-in. ממשק ה-web UI המובנה מציג שאילתות פועלות, ניצול משאבי worker ותוכניות ביצוע, כך שמפעילים יכולים לאתר באגים בביצועים ולכוונן משאבי cluster ישירות מהדפדפן.