פרוסו את Trino בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע שאילתות SQL מבוזר ומהיר להרצת אנליטיקה מאוחדת על פני אגמי נתונים, מחסני נתונים ומסדי נתונים תפעוליים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Trino
Trino הוא מנוע שאילתות SQL מבוזר בעל ביצועים גבוהים, שפותח במקור ב-Facebook בשם Presto וכעת מתוחזק על ידי Trino Software Foundation. הוא מאפשר לאנליסטים ומהנדסים להריץ שאילתות ANSI SQL אינטראקטיביות על פני מקורות נתונים הטרוגניים — אחסון אובייקטים, מסדי נתונים יחסיים, מתווכי הודעות ומנועי חיפוש — תוך צירוף ואיגום שלהם כאילו הם נמצאים במחסן נתונים יחיד, ללא ETL או העברת נתונים.
אירוח עצמי של Trino על ה-VPS שלכם מעניק לצוותי נתונים שכבת שאילתות מאוחדת שהם שולטים בה באופן מלא, ללא עמלות לכל שאילתה וללא vendor lock-in. ממשק ה-web UI המובנה מציג שאילתות פועלות, ניצול משאבי worker ותוכניות ביצוע, כך שמפעילים יכולים לאתר באגים בביצועים ולכוונן משאבי cluster ישירות מהדפדפן.
פיצ'רים עיקריים של Trino
שאילתות SQL פדרטיביות
חברו עשרות מקורות נתונים באמצעות מחברים מודולריים ושלבו ביניהם בפקודת ANSI SQL יחידה ללא שלבי ביניים או ETL.
מנוע מקבילי במיוחד
ביצוע וקטורי בזיכרון ותכנון שאילתות אדפטיבי מספקים זמן אחזור אינטראקטיבי על אגמי נתונים ומחסני נתונים בקנה מידה של טרה-בייט.
קטלוג מחברים עשיר
מחברים רשמיים עבור Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, ועוד.
קונסולת אינטרנט מובנית
ממשק משתמש מבוסס דפדפן מציג שאילתות פועלות ושהסתיימו, תקינות ה-Worker, מדדים ברמת שלב ותוכניות ביצוע לניפוי באגים מהיר בביצועים.
ANSI SQL עם הרחבות
SQL סטנדרטי מלא עם פונקציות חלון, צירופים רוחביים, מערכים, מפות, JSON, סוגים גיאומרחביים ופונקציות מוגדרות על ידי משתמש.
JDBC, ODBC, ו-Python
דרייברים ולקוחות מובנים מתחברים לכלי BI כמו Tableau, Superset, ו-Metabase, וכן למחברות מדעי נתונים וצינורות ETL.
למה להריץ את Trino על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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