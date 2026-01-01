Spoolman היא אפליקציית ווב (אינטרנט) באירוח עצמי לניהול סלילי פילמנט להדפסת תלת-ממד. היא מספקת ליצרנים ולחוות הדפסה מלאי מרכזי של כל סליל — העוקב אחר משקל, חומר, צבע, יצרן ופילמנט שנותר, כך שלעולם לא תתחילו הדפסה ללא מספיק חומר. בניגוד לגיליונות אלקטרוניים או פתקים דביקים, Spoolman מאחסנת הכל במסד נתונים קל משקל מסוג SQLite, חושפת API REST נקי לשילוב עם Klipper ו-Moonraker, ומספקת ממשק משתמש אינטרנטי (UI) הנגיש מכל דפדפן ברשת שלכם.

אירוח עצמי של Spoolman על גבי VPS משלכם שומר על כל נתוני המלאי פרטיים ונגישים תמיד, ללא דמי מנוי או שיתוף נתונים עם צד שלישי. עדכוני WebSocket בזמן אמת משמעותם שכל לקוח מחובר רואה שינויים במלאי באופן מיידי.