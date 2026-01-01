התקינו Spoolman בלחיצה אחת.
מעקב סלילי פילמנט באירוח עצמי לחובבי הדפסת תלת מימד לניהול מלאי, צריכה ותוויות קוד QR.
בחרו תוכנית VPS עבור Spoolman
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Spoolman
Spoolman היא אפליקציית ווב (אינטרנט) באירוח עצמי לניהול סלילי פילמנט להדפסת תלת-ממד. היא מספקת ליצרנים ולחוות הדפסה מלאי מרכזי של כל סליל — העוקב אחר משקל, חומר, צבע, יצרן ופילמנט שנותר, כך שלעולם לא תתחילו הדפסה ללא מספיק חומר. בניגוד לגיליונות אלקטרוניים או פתקים דביקים, Spoolman מאחסנת הכל במסד נתונים קל משקל מסוג SQLite, חושפת API REST נקי לשילוב עם Klipper ו-Moonraker, ומספקת ממשק משתמש אינטרנטי (UI) הנגיש מכל דפדפן ברשת שלכם.
אירוח עצמי של Spoolman על גבי VPS משלכם שומר על כל נתוני המלאי פרטיים ונגישים תמיד, ללא דמי מנוי או שיתוף נתונים עם צד שלישי. עדכוני WebSocket בזמן אמת משמעותם שכל לקוח מחובר רואה שינויים במלאי באופן מיידי.
פיצ'רים עיקריים של Spoolman
מעקב מלאי סלילים
רשמו יצרן, חומר, צבע, משקל ופילמנט שנותר עבור כל סליל, כך שתמיד תדעו מה זמין לפני התחלת הדפסה.
אינטגרציה של Klipper ו-Moonraker
ה-REST API משתלב באופן טבעי עם Klipper ו-Moonraker כך שמדפסת התלת-ממד שלכם יכולה לרשום שימוש בסליל באופן אוטומטי ללא רישום ידני.
יוצר תוויות קוד QR
הדפיסו תוויות QR דביקות לכל סליל — סריקה מהירה מכל דפדפן נייד תציג את פרופיל החומר המלא ואת המשקל הנותר.
עדכוני WebSocket בזמן אמת
שינויים במלאי נדחפים לכל הלקוחות המחוברים באופן מיידי באמצעות WebSockets, ושומרים על סנכרון בין לוחות מחוונים וסלייסרים ללא רענון ידני.
מסדי נתונים מרובים
ברירת המחדל היא SQLite ללא תצורה עבור הגדרות למשתמש יחיד, עם תמיכה אופציונלית ב-PostgreSQL ו-MariaDB עבור חוות הדפסה משותפות ונפחי כתיבה גבוהים יותר.
למה להריץ את Spoolman על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.