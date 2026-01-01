TensorZero היא פלטפורמת LLMOps בקוד פתוח המשלבת שער (gateway) Rust בעל ביצועים גבוהים עם יכולות ניטור (observability), הערכות ותהליכי אופטימיזציה מובנים. בניגוד לערימות כלים מרובות המאחדות פרוקסי, טרייסר וצינור (pipeline) כוונון עדין, TensorZero מתייחסת לכל הסקה (inference), אות משוב והרצת אופטימיזציה כחלק מלולאת משוב אחת — והופכת תעבורת ייצור למאגר הנתונים (dataset) המשפר את הפרומפטים, המודלים והחלטות הניתוב שלכם.

אירוח עצמי של TensorZero ב-VPS שלכם שומר את הפרומפטים, הטרייסים ונתוני המשוב בתשתית שבשליטתכם, ללא תוספת תשלום לכל קריאה או מכסות טוקנים על יכולות הניטור. מאגר ה-ClickHouse הכלול מתרחב למיליוני הסקות בעוד שהשער (gateway) מתווך (proxies) בין OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock ועשרות ספקים אחרים מאחורי API אחד תואם OpenAI.