התקינו את TensorZero בהתקנה בלחיצה אחת.
שער LLMOps בקוד פתוח המאחד הסקה, יכולת תצפית, הערכות ואופטימיזציה בפלטפורמה אחת מבוססת Rust.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TensorZero
TensorZero היא פלטפורמת LLMOps בקוד פתוח המשלבת שער (gateway) Rust בעל ביצועים גבוהים עם יכולות ניטור (observability), הערכות ותהליכי אופטימיזציה מובנים. בניגוד לערימות כלים מרובות המאחדות פרוקסי, טרייסר וצינור (pipeline) כוונון עדין, TensorZero מתייחסת לכל הסקה (inference), אות משוב והרצת אופטימיזציה כחלק מלולאת משוב אחת — והופכת תעבורת ייצור למאגר הנתונים (dataset) המשפר את הפרומפטים, המודלים והחלטות הניתוב שלכם.
אירוח עצמי של TensorZero ב-VPS שלכם שומר את הפרומפטים, הטרייסים ונתוני המשוב בתשתית שבשליטתכם, ללא תוספת תשלום לכל קריאה או מכסות טוקנים על יכולות הניטור. מאגר ה-ClickHouse הכלול מתרחב למיליוני הסקות בעוד שהשער (gateway) מתווך (proxies) בין OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock ועשרות ספקים אחרים מאחורי API אחד תואם OpenAI.
פיצ'רים עיקריים של TensorZero
שער LLM מאוחד
פרוקסי ל-OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM ועשרות ספקים אחרים דרך API יחיד תואם OpenAI שנכתב ב-Rust בעל ביצועים גבוהים.
Observability מובנה
כל הסקה נלכדת אוטומטית ל-ClickHouse עם קלטים, פלטים, זמן אחזור ועלות מלאים — אין צורך בשירות מעקב נפרד.
לולאת משוב בייצור
צרפו משוב משתמשים, הערכות ומדדים לכל הסקה כדי לבנות את מערך הנתונים המתויג שמניע אופטימיזציית פרומפטים ומודלים.
אופטימיזציה אוטומטית
הריצו תהליכי עבודה מובנים כדי לכוונן מודלים, לזקק ממודלים גדולים יותר ולבחון וריאציות של פרומפטים ישירות מתעבורת הייצור שלכם.
הסקה מובנית
הגדירו סכימות, תבניות ווריאנטים בקוד כך ששינויים בפרומפטים יהיו מנוהלי גרסאות, בטוחים מבחינת טיפוסים, וניתנים לניתוב מבלי לפרוס מחדש את היישום שלכם.
קוד פתוח באירוח עצמי
ברישיון Apache 2.0 ופועל כולו על התשתית שלכם — ההנחיות, המעקבים ונתוני המשוב שלכם לעולם לא עוזבים את שרת ה-VPS שלכם.
למה להריץ את TensorZero על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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