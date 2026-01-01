עד 69% הנחה עבור TensorZero

התקינו את TensorZero בהתקנה בלחיצה אחת.

שער LLMOps בקוד פתוח המאחד הסקה, יכולת תצפית, הערכות ואופטימיזציה בפלטפורמה אחת מבוססת Rust.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את TensorZero בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור TensorZero

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם TensorZero

TensorZero היא פלטפורמת LLMOps בקוד פתוח המשלבת שער (gateway) Rust בעל ביצועים גבוהים עם יכולות ניטור (observability), הערכות ותהליכי אופטימיזציה מובנים. בניגוד לערימות כלים מרובות המאחדות פרוקסי, טרייסר וצינור (pipeline) כוונון עדין, TensorZero מתייחסת לכל הסקה (inference), אות משוב והרצת אופטימיזציה כחלק מלולאת משוב אחת — והופכת תעבורת ייצור למאגר הנתונים (dataset) המשפר את הפרומפטים, המודלים והחלטות הניתוב שלכם.

אירוח עצמי של TensorZero ב-VPS שלכם שומר את הפרומפטים, הטרייסים ונתוני המשוב בתשתית שבשליטתכם, ללא תוספת תשלום לכל קריאה או מכסות טוקנים על יכולות הניטור. מאגר ה-ClickHouse הכלול מתרחב למיליוני הסקות בעוד שהשער (gateway) מתווך (proxies) בין OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock ועשרות ספקים אחרים מאחורי API אחד תואם OpenAI.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של TensorZero

שער LLM מאוחד

פרוקסי ל-OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM ועשרות ספקים אחרים דרך API יחיד תואם OpenAI שנכתב ב-Rust בעל ביצועים גבוהים.

Observability מובנה

כל הסקה נלכדת אוטומטית ל-ClickHouse עם קלטים, פלטים, זמן אחזור ועלות מלאים — אין צורך בשירות מעקב נפרד.

לולאת משוב בייצור

צרפו משוב משתמשים, הערכות ומדדים לכל הסקה כדי לבנות את מערך הנתונים המתויג שמניע אופטימיזציית פרומפטים ומודלים.

אופטימיזציה אוטומטית

הריצו תהליכי עבודה מובנים כדי לכוונן מודלים, לזקק ממודלים גדולים יותר ולבחון וריאציות של פרומפטים ישירות מתעבורת הייצור שלכם.

הסקה מובנית

הגדירו סכימות, תבניות ווריאנטים בקוד כך ששינויים בפרומפטים יהיו מנוהלי גרסאות, בטוחים מבחינת טיפוסים, וניתנים לניתוב מבלי לפרוס מחדש את היישום שלכם.

קוד פתוח באירוח עצמי

ברישיון Apache 2.0 ופועל כולו על התשתית שלכם — ההנחיות, המעקבים ונתוני המשוב שלכם לעולם לא עוזבים את שרת ה-VPS שלכם.

למה להריץ את TensorZero על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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