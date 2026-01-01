התקינו את Posterizarr בהתקנה בלחיצה אחת.
מחולל פוסטרים אוטומטי עבור Plex, Jellyfin ו-Emby ששולף ומטמיע גרפיקה מ-TMDB, Fanart ו-TVDB.
בחרו תוכנית VPS עבור Posterizarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Posterizarr
Posterizarr הוא כלי אוטומציה בקוד פתוח שבונה פוסטרים יפים ללא טקסט, רקעים וכרטיסי כותרת עבור ספריית ה-**Plex**, **Jellyfin** או **Emby** שלכם. הוא שואב יצירות אמנות מ-**Fanart.tv**, **TMDB**, **TVDB**, **Plex** ו-**IMDb**, ולאחר מכן מיישם את שכבות העל, הגופנים וכללי הטקסט שלכם כך שכל סרט, תוכנית ועונה ייראו עקביים ברחבי הספרייה.
אירוח עצמי של Posterizarr על **VPS** מעניק לו את זמן הפעולה היציב ורוחב הפס הייעודי הדרושים ליצירת יצירות אמנות בכמות גדולה ללא השגחה על פני אלפי פריטים. ממשק המשתמש האינטרנטי הכלול מאפשר לכם לנהל הגדרות, לעקוב אחר התקדמות ולהפעיל הרצות מהדפדפן, בעוד שאינטגרציות עם **Tautulli**, **Sonarr** ו-**Radarr** שומרות על מראה מלוטש של מהדורות חדשות ברגע שהן מגיעות לספרייה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Posterizarr
ממשק משתמש אינטרנטי מלא
נהלו הגדרות, עקבו אחר פעילות, והפעילו הרצות פוסטרים מממשק דפדפן מודרני במקום לערוך קובצי JSON ידנית.
Plex, Jellyfin, Emby
מייצר גרפיקה עבור כל שלושת שרתי המדיה העיקריים וכותב נכסים במבנה תיקיות תואם Kometa לניידות.
יצירת אמנות רב-מקורית
אוסף תמונות מ-Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex ו-IMDb כך שכל כותר ימצא גרפיקת מקור ברזולוציה גבוהה וללא טקסט.
שכבות-על וטקסט מותאמים אישית
החילו גופנים, צבעים, מעברי צבע וכללי טקסט משלכם כדי ליצור סגנון פוסטר אחיד בסרטים, תוכניות וסדרות.
אינטגרציה של Arr stack
טריגר פועל אוטומטית מ-Tautulli, Sonarr ו-Radarr כך שמהדורות חדשות מקבלות פוסטרים תואמים ברגע שהן מתווספות.
גיבוי ונכסים ידניים
נפחים ייעודיים לגיבוי נכסים ויצירות אמנות שנאספו ידנית שומרים על פוסטרים מותאמים אישית בטוחים לאורך בנייה מחדש ועדכונים.
למה להריץ את Posterizarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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