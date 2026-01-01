Posterizarr הוא כלי אוטומציה בקוד פתוח שבונה פוסטרים יפים ללא טקסט, רקעים וכרטיסי כותרת עבור ספריית ה-**Plex**, **Jellyfin** או **Emby** שלכם. הוא שואב יצירות אמנות מ-**Fanart.tv**, **TMDB**, **TVDB**, **Plex** ו-**IMDb**, ולאחר מכן מיישם את שכבות העל, הגופנים וכללי הטקסט שלכם כך שכל סרט, תוכנית ועונה ייראו עקביים ברחבי הספרייה.

אירוח עצמי של Posterizarr על **VPS** מעניק לו את זמן הפעולה היציב ורוחב הפס הייעודי הדרושים ליצירת יצירות אמנות בכמות גדולה ללא השגחה על פני אלפי פריטים. ממשק המשתמש האינטרנטי הכלול מאפשר לכם לנהל הגדרות, לעקוב אחר התקדמות ולהפעיל הרצות מהדפדפן, בעוד שאינטגרציות עם **Tautulli**, **Sonarr** ו-**Radarr** שומרות על מראה מלוטש של מהדורות חדשות ברגע שהן מגיעות לספרייה שלכם.