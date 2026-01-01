Xibo CMS היא פלטפורמת שילוט דיגיטלי בוגרת, בקוד פתוח מלא, המשמשת לעיצוב פריסות, ארגון ספריות מדיה ותזמון תוכן בצי של מסכים — ממסך אחד בלובי ועד אלפי נקודות קצה בפריסה ארצית. המערכת (CMS) מטפלת במשתמשים, הרשאות, קמפיינים, חלוקה לפי שעות היום ודיווח הוכחת הפעלה, בעוד שנגני Xibo קלי משקל הפועלים על Android, webOS, Tizen, Linux או Windows מציגים את התוכן על המסך.

אירוח עצמי של Xibo CMS על ה-VPS שלכם שומר על לוחות זמנים, ניתוח קהל ונכסי מדיה בשליטתכם ללא עמלות SaaS לכל מסך. תבנית זו מספקת את ה-CMS עם MySQL, ממסר ההודעות XMR לבקרת נגן בזמן אמת, Memcached לשמירת מטמון, ו-QuickChart לתרשימים מוטמעים — כולם מחוברים יחד ונחשפים דרך ה-Traefik reverse proxy המותקן מראש עם HTTPS אוטומטי.