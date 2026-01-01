פרוסו Xibo CMS בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת CMS לשילוט דיגיטלי בקוד פתוח, לתזמון פריסות ומדיה ברחבי רשתות תצוגה משרת מרכזי אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Xibo CMS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Xibo CMS
Xibo CMS היא פלטפורמת שילוט דיגיטלי בוגרת, בקוד פתוח מלא, המשמשת לעיצוב פריסות, ארגון ספריות מדיה ותזמון תוכן בצי של מסכים — ממסך אחד בלובי ועד אלפי נקודות קצה בפריסה ארצית. המערכת (CMS) מטפלת במשתמשים, הרשאות, קמפיינים, חלוקה לפי שעות היום ודיווח הוכחת הפעלה, בעוד שנגני Xibo קלי משקל הפועלים על Android, webOS, Tizen, Linux או Windows מציגים את התוכן על המסך.
אירוח עצמי של Xibo CMS על ה-VPS שלכם שומר על לוחות זמנים, ניתוח קהל ונכסי מדיה בשליטתכם ללא עמלות SaaS לכל מסך. תבנית זו מספקת את ה-CMS עם MySQL, ממסר ההודעות XMR לבקרת נגן בזמן אמת, Memcached לשמירת מטמון, ו-QuickChart לתרשימים מוטמעים — כולם מחוברים יחד ונחשפים דרך ה-Traefik reverse proxy המותקן מראש עם HTTPS אוטומטי.
פיצ'רים עיקריים של Xibo CMS
מעצב פריסה
בנו פריסות מרובות אזורים המשלבות תמונות, וידאו, דפי אינטרנט, RSS, טיקרים ווידג'טים באמצעות עורך ויזואלי של גרירה ושחרור בדפדפן.
תזמון ופילוח יומי
ניהול קבוצות תצוגה
ארגנו מאות או אלפי מסכים לקבוצות ותגיות, ולאחר מכן דחפו לוחות זמנים שונים לכל מקטע ממסוף מרכזי אחד.
שליטה על השחקן בזמן אמת
ממסר הודעות ה-XMR הכלול דוחף שינויי פריסה, בקשות צילום מסך ופקודות לשחקנים מחוברים ברגע שאתם מפרסמים.
דיווח הוכחת השמעה
לכידת נתוני השמעה לכל תצוגה לצורך תאימות והתאמת מודעות, עם דוחות שניתן לייצא כ-CSV או להציג כגרפים.
שחקנים חוצי פלטפורמות
חברו את ה-CMS לנגני Xibo חינמיים או ברישיון במערכות הפעלה Android, webOS, Tizen, Linux ו-Windows כדי להפעיל כמעט כל חומרת שילוט.
למה להריץ את Xibo CMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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