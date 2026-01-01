התקינו OwnTracks Recorder בלחיצה אחת.
Backend באירוח עצמי המאחסן ומציג חזותית נתוני מיקום שפורסמו על ידי אפליקציות הטלפון של OwnTracks באמצעות MQTT.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder הוא ה-backend הרשמי עבור אפליקציות OwnTracks iOS ו-Android, המעניק לכם אלטרנטיבה באירוח עצמי מלא לשירותי שיתוף מיקום מסחריים. ה-Recorder נרשם לברוקר ה-MQTT הפרטי שלכם, קולט פרסומי מיקום מהטלפונים שלכם, ושומר כל נקודה כקבצים רגילים על הדיסק ללא צורך במסד נתונים חיצוני.
שרת HTTP מובנה חושף REST API, זרם WebSocket חי ותצוגות מוכנות מראש עבור מיקומים אחרונים, מסלולים יומיים ומפות GeoJSON. תבנית זו כוללת את ה-Recorder יחד עם ברוקר Eclipse Mosquitto עם אימות סיסמה מופעל מחוץ לקופסה, כך שתוכלו להפנות את אפליקציות OwnTracks שלכם אל ה-VPS שלכם ולהתחיל לאסוף היסטוריית מיקום מבלי לשלוח את נתוני התנועה שלכם לצד שלישי כלשהו.
פיצ'רים עיקריים של OwnTracks Recorder
Backend במיקום פרטי
מאחסן כל עדכון מיקום מיישומי ה-OwnTracks שלך בשרת הפרטי שלך, ללא מעורבות של ענן צד שלישי.
MQTT broker מובנה
Eclipse Mosquitto המשולב עם אימות באמצעות סיסמה מוכן לטלפונים להתחבר מכל מקום באינטרנט.
מפה חיה ו-מסלולים
ממשק המשתמש האינטרנטי מציג מיקומים אחרונים, מסלולים יומיים, ומפה חיה שמתעדכנת דרך WebSocket כאשר מיקומים חדשים מגיעים.
REST ו-WebSocket API
בצעו שאילתה על מיקומים מאוחסנים כ-JSON, GeoJSON, או CSV באמצעות REST API מתועד, או הזרמת עדכונים דרך WebSocket.
אחסון קבצים רגילים
אין צורך במסד נתונים של SQL כדי לפעול — נקודות נכתבות כקובצי טקסט פשוטים שקל לגבות, לבדוק ולארכב.
Lua hooks ו-ocat
הרחבת קליטה באמצעות Lua hooks והיסטוריית שאילתות משורת הפקודה באמצעות כלי השירות ocat המצורף.
למה להריץ את OwnTracks Recorder על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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