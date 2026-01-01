OwnTracks Recorder הוא ה-backend הרשמי עבור אפליקציות OwnTracks iOS ו-Android, המעניק לכם אלטרנטיבה באירוח עצמי מלא לשירותי שיתוף מיקום מסחריים. ה-Recorder נרשם לברוקר ה-MQTT הפרטי שלכם, קולט פרסומי מיקום מהטלפונים שלכם, ושומר כל נקודה כקבצים רגילים על הדיסק ללא צורך במסד נתונים חיצוני.

שרת HTTP מובנה חושף REST API, זרם WebSocket חי ותצוגות מוכנות מראש עבור מיקומים אחרונים, מסלולים יומיים ומפות GeoJSON. תבנית זו כוללת את ה-Recorder יחד עם ברוקר Eclipse Mosquitto עם אימות סיסמה מופעל מחוץ לקופסה, כך שתוכלו להפנות את אפליקציות OwnTracks שלכם אל ה-VPS שלכם ולהתחיל לאסוף היסטוריית מיקום מבלי לשלוח את נתוני התנועה שלכם לצד שלישי כלשהו.