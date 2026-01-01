Saltcorn היא פלטפורמת no-code בקוד פתוח לבניית יישומי ווב ומובייל מונחי מסד נתונים באופן ויזואלי. הגדירו טבלאות, הגדירו סוגי שדות עשירים, עצבו פריסות בבונה גרירה ושחרור, צרפו פעולות ותהליכי עבודה, ו-Saltcorn מטפלת ב-backend, באימות, ב-REST API ובעיבוד — אין צורך בקוד דבק.

אירוח עצמי של Saltcorn על ה-VPS שלכם שומר על נתוני לקוחות, רשומות פנימיות וקבצים שהועלו בתוך התשתית שלכם במקום מסד נתונים של ספק SaaS. אתם שולטים בשמירה, באינטגרציות, בהתקנות תוספים ובתפקידי גישה, ואתם נמנעים מתמחור לפי משתמש ככל שהצוות או הקהל שלכם גדלים. הפריסה מגיעה עם PostgreSQL ונפחים מתמשכים עבור מסד הנתונים והקבצים שהועלו.