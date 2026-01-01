התקינו Saltcorn בהתקנה בלחיצה אחת.
בונה אפליקציות בקוד פתוח וללא קוד ליצירת אפליקציות ווב ומובייל מבוססות מסדי נתונים, מבלי לכתוב קוד צד שרת.
בחרו תוכנית VPS עבור Saltcorn
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Saltcorn
Saltcorn היא פלטפורמת no-code בקוד פתוח לבניית יישומי ווב ומובייל מונחי מסד נתונים באופן ויזואלי. הגדירו טבלאות, הגדירו סוגי שדות עשירים, עצבו פריסות בבונה גרירה ושחרור, צרפו פעולות ותהליכי עבודה, ו-Saltcorn מטפלת ב-backend, באימות, ב-REST API ובעיבוד — אין צורך בקוד דבק.
אירוח עצמי של Saltcorn על ה-VPS שלכם שומר על נתוני לקוחות, רשומות פנימיות וקבצים שהועלו בתוך התשתית שלכם במקום מסד נתונים של ספק SaaS. אתם שולטים בשמירה, באינטגרציות, בהתקנות תוספים ובתפקידי גישה, ואתם נמנעים מתמחור לפי משתמש ככל שהצוות או הקהל שלכם גדלים. הפריסה מגיעה עם PostgreSQL ונפחים מתמשכים עבור מסד הנתונים והקבצים שהועלו.
פיצ'רים עיקריים של Saltcorn
בונה מבנה חזותי
עיצוב תצוגות רשימה, עריכה והצגה באמצעות בונה גרירה ושחרור המופעל על ידי Craft.js, המשלב שדות, פעולות ורכיבים מוטמעים ללא קוד תבניות.
טבלאות יחסיות
צרו מודל לנתונים שלכם עם עמודות מוגדרות טיפוס, מפתחות זרים, שדות מחושבים ואילוצים בסכימה אמיתית המגובה על ידי PostgreSQL, במקום גיליון אלקטרוני שטוח.
מערכת חיבורים
התקינו תוספים קהילתיים עבור סוגי שדות חדשים, ערכות נושא, אינטגרציות, ספקי אימות ומקורות נתונים חיצוניים ישירות מממשק הניהול.
זרימות עבודה ופעולות
הפעלת פעולות בצד השרת, משימות מתוזמנות, Webhooks, וזרימות עבודה מבוססות Blockly כאשר רשומות משתנות כדי להפוך את הלוגיקה העסקית לאוטומטית ללא שירותים מותאמים אישית.
גישה מבוססת תפקידים
הגדירו תפקידי משתמשים והרשאות לפי תצוגה, כך שמנהלים פנימיים, חשבונות לקוחות ומבקרים ציבוריים יראו בדיוק את הנתונים שהם צריכים.
נייד ו-לא מקוון
צרו אפליקציות מובייל מבוססות Capacitor מתוך הסכימה והתצוגות של Saltcorn שלכם, עם סנכרון נתונים לא מקוון בחזרה למאגר PostgreSQL המרכזי.
למה להריץ את Saltcorn על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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