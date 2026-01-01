התקנת Apache Kvrocks בלחיצה אחת.
מסד נתונים מפתח-ערך מבוסס דיסק בפרוטוקול Redis המאחסן הרבה יותר נתונים לכל גיגה-בייט של זיכרון RAM מאשר Redis בזיכרון.
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מה אפשר לבנות עם Apache Kvrocks
Apache Kvrocks הוא בסיס נתונים מבוזר מסוג NoSQL key-value, התומך בפרוטוקול Redis RESP אך שומר נתונים על דיסק באמצעות RocksDB במקום לשמור את כל מערך הנתונים בזיכרון. התוצאה היא יעד התממשקות (drop-in target) לכל לקוח Redis שמחזיק מערכי נתונים גדולים באופן דרמטי על אותה חומרה, אידיאלי עבור עומסי עבודה שבהם Redis בזיכרון הופך ליקר מדי.
Kvrocks תומך בכל סוגי הנתונים העיקריים של Redis, מרחבי שמות עם אסימונים לכל דייר, שכפול binlog אסינכרוני, Redis Sentinel עבור מעבר לגיבוי (failover), ומצב אשכול (cluster mode) מנוהל מרכזית. אירוח עצמי של Kvrocks על גבי VPS מעניק ליישומים מאגר נתונים תואם Redis ועמיד (persistent) עם שליטה מלאה על כוונון RocksDB, דחיסה ופריסת אחסון, ללא תמחור של שירות מנוהל.
פיצ'רים עיקריים של Apache Kvrocks
תואם פרוטוקול Redis
עובד עם כל ספריית לקוח של **Redis** על ידי דיבור בפרוטוקול RESP הסטנדרטי בפורט 6666 — מחרוזות, האשים, רשימות, סטים, סטים ממוינים, זרמים ומפות סיביות כולם מתנהגים כמו **Redis**.
אחסון מגובה דיסק
מנוע RocksDB משמר את מערך הנתונים המלא לדיסק, כך שהקיבולת גדלה עם האחסון במקום עם ה-RAM, ולעתים קרובות מחזיק פי עשרות יותר נתונים לכל VPS מאשר Redis.
מרחבי שמות עם Tokens
תמיכה במרחבי שמות מרובי דיירים מקצה אסימון נפרד לכל מסד נתונים לוגי, כך שמופע Kvrocks יחיד יכול להיות משותף בבטחה בין יישומים.
שכפול אסינכרוני
שכפול binlog בסגנון MySQL מזרימה כתיבות לרפליקות לצורך הרחבת קריאה, גיבוי והתאוששות מאסון, מבלי לשבש את השרת הראשי.
אשכול ו-סנטינל
מצב אשכול Redis מובנה ותאימות ל-Redis Sentinel מאפשרים שארדינג אופקי ופיילאובר אוטומטי באמצעות כלי Redis קיימים.
למה להריץ את Apache Kvrocks על Hostinger
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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