Apache Kvrocks הוא בסיס נתונים מבוזר מסוג NoSQL key-value, התומך בפרוטוקול Redis RESP אך שומר נתונים על דיסק באמצעות RocksDB במקום לשמור את כל מערך הנתונים בזיכרון. התוצאה היא יעד התממשקות (drop-in target) לכל לקוח Redis שמחזיק מערכי נתונים גדולים באופן דרמטי על אותה חומרה, אידיאלי עבור עומסי עבודה שבהם Redis בזיכרון הופך ליקר מדי.

Kvrocks תומך בכל סוגי הנתונים העיקריים של Redis, מרחבי שמות עם אסימונים לכל דייר, שכפול binlog אסינכרוני, Redis Sentinel עבור מעבר לגיבוי (failover), ומצב אשכול (cluster mode) מנוהל מרכזית. אירוח עצמי של Kvrocks על גבי VPS מעניק ליישומים מאגר נתונים תואם Redis ועמיד (persistent) עם שליטה מלאה על כוונון RocksDB, דחיסה ופריסת אחסון, ללא תמחור של שירות מנוהל.