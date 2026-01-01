התקנת DuckDNS בלחיצה אחת.
לקוח DNS דינמי חינמי ששומר אוטומטית על הדומיין שלכם מצביע על כתובת ה-IP הנוכחית שלכם, ללא IP סטטי.
בחרו תוכנית VPS עבור DuckDNS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DuckDNS
Duck DNS הוא שירות DNS דינמי חינמי שזוכה לאמון של מיליוני משתמשי מעבדות ביתיות ומאחסנים עצמיים, כדי לשמור על גישה אמינה לשרתים והתקנים מאחורי חיבורי אינטרנט ביתיים. רוב ספקיות האינטרנט (ISP) מקצות כתובות IP משתנות, אך Duck DNS פותר זאת על ידי ניטור רציף של כתובת ה-IP הציבורית שלכם ועדכון תת-הדומיין שבחרתם ברגע שהוא משתנה – והכל ללא עלות.
תבנית זו מריצה את קונטיינר הלקוח הרשמי של Duck DNS במצב רשת מארחת (host networking mode), מה שמעניק לו נראות IP מדויקת. התצורה נשמרת גם לאחר הפעלות מחדש, כך שהגדרות תת-הדומיין והאסימון שלכם לעולם לא יאבדו. בין אם אתם זקוקים לגישה יציבה לשרת ביתי, לפרויקט Raspberry Pi או ליישום VPS באחסון עצמי, Duck DNS מבטל את הצורך לשלם עבור IP סטטי או שירות DDNS מסחרי.
פיצ'רים עיקריים של DuckDNS
עדכוני IP אוטומטיים
מזהה כאשר כתובת ה-IP הציבורית שלך משתנה, ומעדכנת מיד את תת-הדומיין שלך ב-Duck DNS, ושומרת על גישה ללא הפרעה.
תמיכה ב-IPv4 ו-IPv6
עובד עם שתי משפחות כתובות, כך שתת-הדומיין שלך יישאר מעודכן ללא קשר להקצאת גרסת ה-IP של ספק האינטרנט שלך.
תת-דומיינים מרובים
מנהל מספר תתי-דומיין של Duck DNS בקונטיינר יחיד, על ידי אספקת רשימה מופרדת בפסיקים של שמות תתי-דומיין.
פעילות VPS תמידית
הפעלה על VPS מבטיחה שעדכונים יופעלו בלוח זמנים 24/7, גם כאשר ציוד הרשת הביתית מופעל מחדש או מאבד חשמל.
תצורה קבועה
מאחסן את הגדרות האסימון ותת-הדומיין שלך בנפח אחסון ייעודי, כך שהלקוח ימשיך לפעול כראוי לאחר הפעלה מחדש של הקונטיינר.
למה להריץ את DuckDNS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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