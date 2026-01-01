Duck DNS הוא שירות DNS דינמי חינמי שזוכה לאמון של מיליוני משתמשי מעבדות ביתיות ומאחסנים עצמיים, כדי לשמור על גישה אמינה לשרתים והתקנים מאחורי חיבורי אינטרנט ביתיים. רוב ספקיות האינטרנט (ISP) מקצות כתובות IP משתנות, אך Duck DNS פותר זאת על ידי ניטור רציף של כתובת ה-IP הציבורית שלכם ועדכון תת-הדומיין שבחרתם ברגע שהוא משתנה – והכל ללא עלות.

תבנית זו מריצה את קונטיינר הלקוח הרשמי של Duck DNS במצב רשת מארחת (host networking mode), מה שמעניק לו נראות IP מדויקת. התצורה נשמרת גם לאחר הפעלות מחדש, כך שהגדרות תת-הדומיין והאסימון שלכם לעולם לא יאבדו. בין אם אתם זקוקים לגישה יציבה לשרת ביתי, לפרויקט Raspberry Pi או ליישום VPS באחסון עצמי, Duck DNS מבטל את הצורך לשלם עבור IP סטטי או שירות DDNS מסחרי.