התקינו את הכלול בלחיצה אחת.
אפליקציית ווב מינימליסטית לשיתוף פתקים מוצפנים פרטיים עם בקרות תפוגה והגנה באמצעות סיסמה.
בחרו תוכנית VPS עבור Enclosed
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Enclosed
מצורפת אפליקציית ווב בקוד פתוח לשליחת פתקים פרטיים ומוצפנים מקצה לקצה. באמצעות ממשקי API קריפטוגרפיים מקוריים של הדפדפן, היא מצפינה תוכן בצד הלקוח לפני שהוא מגיע לשרת — כלומר, למארח לעולם אין גישה לטקסט הלא מוצפן. ניתן להגדיר פתקים להשמדה עצמית לאחר קריאה אחת או לפוג תוקף לאחר תקופת זמן הניתנת להגדרה.
אירוח עצמי של Enclosed על שרת ה-VPS שלכם מבטיח שאחסון פתקים מוצפנים יישאר במלואו בתשתית שלכם. ארגונים המטפלים בפרטי זיהוי רגישים, מפתחות API או מידע סודי מקבלים שליטה מלאה על מיקום הנתונים ויכולים לאכוף מדיניות תפוגה מותאמת אישית מבלי להסתמך על שירותים מתארחים של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Enclosed
הצפנת צד לקוח
הערות מוצפנות בדפדפן לפני השידור באמצעות ממשקי API מקוריים של Web Crypto, כך שהשרת לעולם אינו רואה את התוכן הלא מוצפן.
הערות בהשמדה עצמית
הגדירו שהערות יפוגו לאחר קריאה אחת או חלון זמן מוגדר, כדי להבטיח שמידע רגיש לא יישמר זמן רב מהנדרש.
הגנת סיסמה
הוסיפו סיסמה אופציונלית לכל פתק, הדורשת אימות מהנמענים לפני שהתוכן יוכל להיות מפוענח ומוצג.
קישורים לשיתוף
כל פתק יוצר כתובת URL ייחודית שניתן לשלוח באמצעות אימייל, צ'אט או SMS — ללא צורך בחשבון או הרשמה עבור הנמען.
פריסה קלה
מיכל יחיד עם דרישות משאבים מינימליות הופך את Enclosed לקל להרצה לצד שירותים אחרים באותו VPS.
למה להריץ את Enclosed על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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