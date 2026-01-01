מצורפת אפליקציית ווב בקוד פתוח לשליחת פתקים פרטיים ומוצפנים מקצה לקצה. באמצעות ממשקי API קריפטוגרפיים מקוריים של הדפדפן, היא מצפינה תוכן בצד הלקוח לפני שהוא מגיע לשרת — כלומר, למארח לעולם אין גישה לטקסט הלא מוצפן. ניתן להגדיר פתקים להשמדה עצמית לאחר קריאה אחת או לפוג תוקף לאחר תקופת זמן הניתנת להגדרה.

אירוח עצמי של Enclosed על שרת ה-VPS שלכם מבטיח שאחסון פתקים מוצפנים יישאר במלואו בתשתית שלכם. ארגונים המטפלים בפרטי זיהוי רגישים, מפתחות API או מידע סודי מקבלים שליטה מלאה על מיקום הנתונים ויכולים לאכוף מדיניות תפוגה מותאמת אישית מבלי להסתמך על שירותים מתארחים של צד שלישי.