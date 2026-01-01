Plandex הוא סוכן קידוד AI בקוד פתוח שחי בטרמינל שלכם ומתמודד עם משימות תוכנה אמיתיות המשתרעות על פני עשרות קבצים ושלבים רבים. במקום לייצר קטעי קוד חד-פעמיים, הוא בונה ומשכלל תוכנית, מבודד שינויים בקבצים לסקירה מבוססת דיף לפני יישומם, ומטפל בעד 2 מיליון טוקנים של הקשר כדי לעבוד על פני בסיסי קוד גדולים.

אירוח עצמי של Plandex על ה-VPS שלכם שומר את הקוד, הפרומפטים והתוכניות שלכם על תשתית שאתם שולטים בה, תוך מתן שרת קבוע שאליו ה-CLI הקל של Plandex יכול להתחבר מכל מכונת פיתוח. אתם מביאים את פרטי הספק של המודל שלכם — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, או Ollama מקומי — כך שאין עמלת פלטפורמה לכל משתמש או נעילת ספק.