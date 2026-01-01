פרוסו את Plandex בהתקנה בלחיצה אחת.
סוכן קידוד AI למסוף בקוד פתוח שמתכנן ומבצע משימות גדולות ורב-שלביות על פני קבצים רבים.
בחרו תוכנית VPS עבור Plandex
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Plandex
Plandex הוא סוכן קידוד AI בקוד פתוח שחי בטרמינל שלכם ומתמודד עם משימות תוכנה אמיתיות המשתרעות על פני עשרות קבצים ושלבים רבים. במקום לייצר קטעי קוד חד-פעמיים, הוא בונה ומשכלל תוכנית, מבודד שינויים בקבצים לסקירה מבוססת דיף לפני יישומם, ומטפל בעד 2 מיליון טוקנים של הקשר כדי לעבוד על פני בסיסי קוד גדולים.
אירוח עצמי של Plandex על ה-VPS שלכם שומר את הקוד, הפרומפטים והתוכניות שלכם על תשתית שאתם שולטים בה, תוך מתן שרת קבוע שאליו ה-CLI הקל של Plandex יכול להתחבר מכל מכונת פיתוח. אתם מביאים את פרטי הספק של המודל שלכם — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, או Ollama מקומי — כך שאין עמלת פלטפורמה לכל משתמש או נעילת ספק.
פיצ'רים עיקריים של Plandex
מתכנן משימות גדולות
בונה תוכניות מרובות שלבים לשינויים המשתרעים על פני עשרות קבצים במקום לייצר קטעי קוד חד-פעמיים.
קונטקסט של 2M טוקנים
ביקורת מבוססת הבדלים
ארגזי חול עורכים קבצים ומציגים את ההבדלים עבור כל שינוי, כך שאתם מאשרים או דוחים לפני שמשהו נוגע בעץ העבודה שלכם.
מודלים רב-ספקים
מתחבר ל-OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini, ולמודלי Ollama מקומיים מתוך סשן CLI יחיד.
REPL מסוף-מובנה
פועל בטרמינל REPL עם השלמת פקודות משוערת, תמיכה בסקריפטים וב-piping — אין צורך בלשונית דפדפן.
שרת באחסון עצמי
ה-CLI במחשב הנייד שלכם מתחבר לשרת Plandex על ה-VPS שלכם, ושומר על התוכניות ומצב הפרויקט בשליטתכם.
למה להריץ את Plandex על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.