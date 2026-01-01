התקינו LibrePhotos בלחיצה אחת.
ניהול תמונות באירוח עצמי עם זיהוי פנים אוטומטי, זיהוי אובייקטים וחיפוש מבוסס AI עבור כל האוסף שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור LibrePhotos
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LibrePhotos
LibrePhotos היא פלטפורמת ניהול תמונות בקוד פתוח באירוח עצמי, שמביאה ארגון מבוסס AI לספריית התמונות האישית שלך. בניגוד ל-Google Photos או iCloud, כל תמונה נשארת בשרת שלך – ללא מגבלות העלאה, ללא דמי מנוי וללא גישה של צד שלישי לזיכרונות שלך. היא מעבדת אוטומטית את התמונות שלך עם זיהוי פנים, זיהוי סצנות וחיפוש סמנטי, כך שתוכל למצוא כל תמונה ללא תיוג ידני.
אירוח עצמי של LibrePhotos על VPS מעניק לך שליטה מלאה על הנתונים האישיים ביותר שלך. כל עיבוד ה-ML מתבצע מקומית – קיבוץ פנים, קידוד גיאוגרפי הפוך וזיהוי אובייקטים מתרחשים בשרת שלך ללא קריאות לשירותי AI חיצוניים. בין אם אתה עובר משירות תמונות בענן או בונה ארכיון משפחתי פרטי, LibrePhotos מספקת חלופה מלוטשת ועתירת תכונות.
פיצ'רים עיקריים של LibrePhotos
זיהוי פנים
מקבץ פנים באופן אוטומטי בכל הספרייה שלכם, כך שתוכלו לתייג אנשים פעם אחת ולמצוא באופן מיידי כל תמונה שבה הם מופיעים.
חיפוש תמונות מבוסס-AI
חפשו את התמונות שלכם לפי אובייקטים, סצנות ותיאורים באמצעות למידת מכונה במכשיר — ללא צורך ב-API בענן.
ארגון תמונות אוטומטי
תצוגות ציר זמן ואלבומים עם קיבוץ מבוסס אירועים, גיאו-קידוד הפוך וחילוץ מטא-דאטה EXIF מארגנות את הספרייה שלכם ללא מאמץ ידני.
תמיכה בריבוי משתמשים
שתפו את שרת התמונות שלכם עם בני משפחה, לכל אחד ספרייה משלו, היקף זיהוי פנים ובקרות גישה.
תמיכה ב-Raw ובווידאו
מטפל בקבצי RAW, פורמטים של HEIC/HEIF, וסרטונים לצד קובצי JPEG סטנדרטיים, תוך שמירה על איכות תמונה מלאה ומטא-דאטה.
למה להריץ את LibrePhotos על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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