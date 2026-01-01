LibrePhotos היא פלטפורמת ניהול תמונות בקוד פתוח באירוח עצמי, שמביאה ארגון מבוסס AI לספריית התמונות האישית שלך. בניגוד ל-Google Photos או iCloud, כל תמונה נשארת בשרת שלך – ללא מגבלות העלאה, ללא דמי מנוי וללא גישה של צד שלישי לזיכרונות שלך. היא מעבדת אוטומטית את התמונות שלך עם זיהוי פנים, זיהוי סצנות וחיפוש סמנטי, כך שתוכל למצוא כל תמונה ללא תיוג ידני.

אירוח עצמי של LibrePhotos על VPS מעניק לך שליטה מלאה על הנתונים האישיים ביותר שלך. כל עיבוד ה-ML מתבצע מקומית – קיבוץ פנים, קידוד גיאוגרפי הפוך וזיהוי אובייקטים מתרחשים בשרת שלך ללא קריאות לשירותי AI חיצוניים. בין אם אתה עובר משירות תמונות בענן או בונה ארכיון משפחתי פרטי, LibrePhotos מספקת חלופה מלוטשת ועתירת תכונות.