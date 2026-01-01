פרוסו את ManageIQ בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול ענן היברידי בקוד פתוח למכונות וירטואליות, קונטיינרים, רשתות ואחסון.
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מה אפשר לבנות עם ManageIQ
ManageIQ היא פלטפורמת ניהול ענן ותזמור בקוד פתוח — פרויקט המקור שמאחורי Red Hat CloudForms — המאחדת פעולות על פני מכונות וירטואליות, קונטיינרים, עננים ציבוריים ורשתות תחת קונסולה אחת. היא מגלה תשתית על פני VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, ועוד, ולאחר מכן מוסיפה שכבות של מדיניות, אוטומציה וחיוב.
אחסון עצמי של ManageIQ שומר את נתוני המלאי, תהליכי האוטומציה והגדרות המדיניות שלך על תשתית שבשליטתך, ללא דמי רישוי לכל צומת. קונטיינר הכל-באחד מאגד את ההתקן, מסד הנתונים PostgreSQL ו-memcached, כך שתוכל להעריך את הפלטפורמה המלאה מפריסה אחת.
פיצ'רים עיקריים של ManageIQ
מלאי ענן היברידי
גלו ועקבו אחר מכונות וירטואליות, קונטיינרים, רשתות ואחסון בכל VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, ו-Google Cloud מתוך קונסולה אחת.
מדיניות ותאימות
הגדירו מדיניות שתזהה אוטומטית סטיות, תאכוף תיוג ותתקן עומסי עבודה שאינם תואמים בכל ספק מנוהל.
אוטומציה של מנוע
הפעלת אוטומציה מונעת אירועים של Ruby, Playbooks של Ansible, ו-Workflows של אישורים, לצורך הקצאה, הוצאה משימוש והגדרה מחדש של משאבים בסקאלה רחבה.
קטלוג שירות עצמי
פרסמו קטלוגי שירותים עם מכסות ואישורים, כדי שצוותים יוכלו לבקש מכונות וירטואליות, קונטיינרים או ערימות מבלי לפתוח קריאות שירות.
חיוב חוזר ומדידה
לייחס עלויות תשתית בחזרה לדיירים, לפרויקטים או למחלקות, באמצעות תוכניות תעריפים המבוססות על שימוש ב-CPU, בזיכרון, באחסון וברשת.
REST API ו-CLI
הפעל כל פעולת קונסולה מ-REST API עם גרסאות או משורת הפקודה miqcli עבור תהליכי עבודה של תשתית בסגנון GitOps.
למה להריץ את ManageIQ על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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