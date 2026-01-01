עד 65% הנחה עבור ManageIQ

פרוסו את ManageIQ בהתקנה בלחיצה אחת.

פלטפורמת ניהול ענן היברידי בקוד פתוח למכונות וירטואליות, קונטיינרים, רשתות ואחסון.

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גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
96.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו את ManageIQ בהתקנה בלחיצה אחת.

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KVM 8
קבלו 24 חודשים עבור ⁦2,327.76⁩₪ (מחיר רגיל ⁦6,575.76⁩₪). מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש.
273.99
חיסכון של 65%
96.99/חודש
KVM 8
273.99
חיסכון של 65%
96.99/חודש
קבלו 24 חודשים עבור ⁦2,327.76⁩₪ (מחיר רגיל ⁦6,575.76⁩₪). מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש.
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם ManageIQ

ManageIQ היא פלטפורמת ניהול ענן ותזמור בקוד פתוח — פרויקט המקור שמאחורי Red Hat CloudForms — המאחדת פעולות על פני מכונות וירטואליות, קונטיינרים, עננים ציבוריים ורשתות תחת קונסולה אחת. היא מגלה תשתית על פני VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, ועוד, ולאחר מכן מוסיפה שכבות של מדיניות, אוטומציה וחיוב.

אחסון עצמי של ManageIQ שומר את נתוני המלאי, תהליכי האוטומציה והגדרות המדיניות שלך על תשתית שבשליטתך, ללא דמי רישוי לכל צומת. קונטיינר הכל-באחד מאגד את ההתקן, מסד הנתונים PostgreSQL ו-memcached, כך שתוכל להעריך את הפלטפורמה המלאה מפריסה אחת.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של ManageIQ

מלאי ענן היברידי

גלו ועקבו אחר מכונות וירטואליות, קונטיינרים, רשתות ואחסון בכל VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, ו-Google Cloud מתוך קונסולה אחת.

מדיניות ותאימות

הגדירו מדיניות שתזהה אוטומטית סטיות, תאכוף תיוג ותתקן עומסי עבודה שאינם תואמים בכל ספק מנוהל.

אוטומציה של מנוע

הפעלת אוטומציה מונעת אירועים של Ruby, Playbooks של Ansible, ו-Workflows של אישורים, לצורך הקצאה, הוצאה משימוש והגדרה מחדש של משאבים בסקאלה רחבה.

קטלוג שירות עצמי

פרסמו קטלוגי שירותים עם מכסות ואישורים, כדי שצוותים יוכלו לבקש מכונות וירטואליות, קונטיינרים או ערימות מבלי לפתוח קריאות שירות.

חיוב חוזר ומדידה

לייחס עלויות תשתית בחזרה לדיירים, לפרויקטים או למחלקות, באמצעות תוכניות תעריפים המבוססות על שימוש ב-CPU, בזיכרון, באחסון וברשת.

REST API ו-CLI

הפעל כל פעולת קונסולה מ-REST API עם גרסאות או משורת הפקודה miqcli עבור תהליכי עבודה של תשתית בסגנון GitOps.

למה להריץ את ManageIQ על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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