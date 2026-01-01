ManageIQ היא פלטפורמת ניהול ענן ותזמור בקוד פתוח — פרויקט המקור שמאחורי Red Hat CloudForms — המאחדת פעולות על פני מכונות וירטואליות, קונטיינרים, עננים ציבוריים ורשתות תחת קונסולה אחת. היא מגלה תשתית על פני VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, ועוד, ולאחר מכן מוסיפה שכבות של מדיניות, אוטומציה וחיוב.

אחסון עצמי של ManageIQ שומר את נתוני המלאי, תהליכי האוטומציה והגדרות המדיניות שלך על תשתית שבשליטתך, ללא דמי רישוי לכל צומת. קונטיינר הכל-באחד מאגד את ההתקן, מסד הנתונים PostgreSQL ו-memcached, כך שתוכל להעריך את הפלטפורמה המלאה מפריסה אחת.