עד 69% הנחה עבור ThingsBoard

התקינו את ThingsBoard בהתקנה בלחיצה אחת.

פלטפורמת IoT בקוד פתוח לניהול מכשירים, איסוף טלמטריה בזמן אמת והצגת נתונים מותאמת אישית בלוח מחוונים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
48.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את ThingsBoard בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור ThingsBoard

69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם ThingsBoard

ThingsBoard היא פלטפורמת IoT בקוד פתוח המטפלת במחזור החיים המלא של פריסות מכשירים מחוברים — החל מהקצאת מכשירים וניהול אישורים, דרך קליטת טלמטריה בזמן אמת, עיבוד אירועים מורכבים והצגת נתונים מותאמת אישית בלוח מחוונים. היא תומכת בפרוטוקולי MQTT, HTTP ו-CoAP באופן מובנה, מה שהופך אותה לתואמת כמעט לכל מיקרו-בקר, חיישן תעשייתי או שער.

אירוח עצמי של ThingsBoard ב-VPS משלכם פירושו שנתוני המכשירים שלכם לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם — קריטי עבור פריסות תעשייתיות, רפואיות ובניינים חכמים הכפופות לדרישות ריבונות נתונים. עם תמיכה בריבוי דיירים, מופע יחיד של ThingsBoard יכול לשרת סביבות מבודדות עבור צוותים, לקוחות או פרויקטים שונים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של ThingsBoard

לוחות מחוונים בזמן אמת

בנו לוחות מחוונים מותאמים אישית עם עשרות סוגי ווידג'טים — תרשימים, מדדים, מפות וטבלאות — שמתעדכנים בזמן אמת כאשר מכשירים שולחים נתוני טלמטריה.

מנוע כללים חזותי

עבדו נתוני מכשיר באמצעות עורך שרשרת כללים של גרירה ושחרור שמפעיל אזעקות, משנה מטענים ייעודיים ומעביר אירועים למערכות חיצוניות.

קישוריות התקני MQTT

חברו חיישנים ובקרי מיקרו באמצעות MQTT, HTTP, או CoAP, תוך שימוש באסימוני גישה לכל מכשיר, ללא צורך בברוקר נוסף.

ניהול צי התקנים

ארגנו מכשירים לקבוצות, הקצו מאפיינים משותפים, נהלו עדכוני קושחה, ו-עקבו אחר סטטוס המכשירים ברחבי כל הצי שלכם.

תמיכה בריבוי דיירים

צרו חשבונות דייר מבודדים עם מכשירים, לוחות מחוונים ותפקידי משתמש משלהם — אידיאלי לחברות מוצר המנהלות פריסות לקוחות.

אזהרות והתראות

הגדירו התראות סף או התראות מבוססות כללים, השולחות התראות באימייל, בווב-הוק או בפלטפורמה, כאשר מתקיימים תנאי התקן.

למה להריץ את ThingsBoard על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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החזר כספי מובטח עד 30 יום

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