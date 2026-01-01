התקינו את ThingsBoard בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת IoT בקוד פתוח לניהול מכשירים, איסוף טלמטריה בזמן אמת והצגת נתונים מותאמת אישית בלוח מחוונים.
בחרו תוכנית VPS עבור ThingsBoard
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ThingsBoard
ThingsBoard היא פלטפורמת IoT בקוד פתוח המטפלת במחזור החיים המלא של פריסות מכשירים מחוברים — החל מהקצאת מכשירים וניהול אישורים, דרך קליטת טלמטריה בזמן אמת, עיבוד אירועים מורכבים והצגת נתונים מותאמת אישית בלוח מחוונים. היא תומכת בפרוטוקולי MQTT, HTTP ו-CoAP באופן מובנה, מה שהופך אותה לתואמת כמעט לכל מיקרו-בקר, חיישן תעשייתי או שער.
אירוח עצמי של ThingsBoard ב-VPS משלכם פירושו שנתוני המכשירים שלכם לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם — קריטי עבור פריסות תעשייתיות, רפואיות ובניינים חכמים הכפופות לדרישות ריבונות נתונים. עם תמיכה בריבוי דיירים, מופע יחיד של ThingsBoard יכול לשרת סביבות מבודדות עבור צוותים, לקוחות או פרויקטים שונים.
פיצ'רים עיקריים של ThingsBoard
לוחות מחוונים בזמן אמת
בנו לוחות מחוונים מותאמים אישית עם עשרות סוגי ווידג'טים — תרשימים, מדדים, מפות וטבלאות — שמתעדכנים בזמן אמת כאשר מכשירים שולחים נתוני טלמטריה.
מנוע כללים חזותי
עבדו נתוני מכשיר באמצעות עורך שרשרת כללים של גרירה ושחרור שמפעיל אזעקות, משנה מטענים ייעודיים ומעביר אירועים למערכות חיצוניות.
קישוריות התקני MQTT
חברו חיישנים ובקרי מיקרו באמצעות MQTT, HTTP, או CoAP, תוך שימוש באסימוני גישה לכל מכשיר, ללא צורך בברוקר נוסף.
ניהול צי התקנים
ארגנו מכשירים לקבוצות, הקצו מאפיינים משותפים, נהלו עדכוני קושחה, ו-עקבו אחר סטטוס המכשירים ברחבי כל הצי שלכם.
תמיכה בריבוי דיירים
צרו חשבונות דייר מבודדים עם מכשירים, לוחות מחוונים ותפקידי משתמש משלהם — אידיאלי לחברות מוצר המנהלות פריסות לקוחות.
אזהרות והתראות
הגדירו התראות סף או התראות מבוססות כללים, השולחות התראות באימייל, בווב-הוק או בפלטפורמה, כאשר מתקיימים תנאי התקן.
למה להריץ את ThingsBoard על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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