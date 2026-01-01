ThingsBoard היא פלטפורמת IoT בקוד פתוח המטפלת במחזור החיים המלא של פריסות מכשירים מחוברים — החל מהקצאת מכשירים וניהול אישורים, דרך קליטת טלמטריה בזמן אמת, עיבוד אירועים מורכבים והצגת נתונים מותאמת אישית בלוח מחוונים. היא תומכת בפרוטוקולי MQTT, HTTP ו-CoAP באופן מובנה, מה שהופך אותה לתואמת כמעט לכל מיקרו-בקר, חיישן תעשייתי או שער.

אירוח עצמי של ThingsBoard ב-VPS משלכם פירושו שנתוני המכשירים שלכם לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם — קריטי עבור פריסות תעשייתיות, רפואיות ובניינים חכמים הכפופות לדרישות ריבונות נתונים. עם תמיכה בריבוי דיירים, מופע יחיד של ThingsBoard יכול לשרת סביבות מבודדות עבור צוותים, לקוחות או פרויקטים שונים.