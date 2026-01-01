התקינו FUXA בהתקנה בלחיצה אחת.
תוכנת SCADA/HMI מבוססת ווב בקוד פתוח לתכנון הדמיות תהליכים בזמן אמת וחיבור להתקנים תעשייתיים.
בחרו תוכנית VPS עבור FUXA
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FUXA
FUXA היא פלטפורמת SCADA/HMI/לוחות מחוונים בקוד פתוח, שנבנתה כולה עבור האינטרנט. עורך הגרירה והשחרור פועל בדפדפן, כך שמהנדסים יכולים לעצב הדמיות מפעל, לוחות מחוונים ומסכי מפעיל ללא התקנת כלים קנייניים — ואותם מסכים מוצגים בכל מכשיר עם דפדפן.
אירוח עצמי של FUXA ב-VPS משלכם שומר על נתוני תגים, קבצי פרויקט ופרטי זיהוי של מכשירים בתוך תשתית שאתם שולטים בה, מה שחשוב לסביבות OT שבהן SCADA המתארח בענן הוא לעיתים רחוקות אפשרות. סביבת הריצה של Node.js מגיעה עם דרייברים מקוריים עבור Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT ו-Ethernet/IP, כך שהיא יכולה לתקשר עם PLCs ומכשירי שטח קיימים ללא צורך בשערים נוספים.
פיצ'רים עיקריים של FUXA
עורך מבוסס ווב
עצבו מסכי SCADA, לוחות מחוונים ו-התראות ישירות בדפדפן באמצעות עורך גרירה ושחרור — אין צורך בכלי הנדסה המיועדים ל-Windows בלבד.
פרוטוקולים תעשייתיים
דרייברים מובנים עבור Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT, ו-Ethernet/IP מחברים את FUXA ל-PLCs ולהתקני שטח ישר מהקופסה.
תגיות בזמן אמת
קשרו רכיבי מסך לתגי התקן חיים וצפו בערכים מתעדכנים בזמן אמת, עם תמיכת היסטוריון מובנית עבור מגמות ודוחות.
אזעקות ואירועים
הגדירו אזעקות מבוססות סף עם תהליכי אישור ו-שמרו היסטוריית אירועים לביקורות ו-לניתוח לאחר אירוע.
גרפיקה מבוססת SVG
גרפיקה וקטורית מדרגית שומרת על תצוגות חדות בכל גודל מסך, מממשקי HMI של מפעילים ועד לוחות מחוונים גדולים לתצוגה כוללת על קיר חדר הבקרה.
לוגיקה ניתנת לתכנות
הוסיפו לוגיקת JavaScript מותאמת אישית לטיפול בחישובים, טרנספורמציות והתנהגות מותנית מבלי לבנות מחדש את היישום.
למה להריץ את FUXA על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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