FUXA היא פלטפורמת SCADA/HMI/לוחות מחוונים בקוד פתוח, שנבנתה כולה עבור האינטרנט. עורך הגרירה והשחרור פועל בדפדפן, כך שמהנדסים יכולים לעצב הדמיות מפעל, לוחות מחוונים ומסכי מפעיל ללא התקנת כלים קנייניים — ואותם מסכים מוצגים בכל מכשיר עם דפדפן.

אירוח עצמי של FUXA ב-VPS משלכם שומר על נתוני תגים, קבצי פרויקט ופרטי זיהוי של מכשירים בתוך תשתית שאתם שולטים בה, מה שחשוב לסביבות OT שבהן SCADA המתארח בענן הוא לעיתים רחוקות אפשרות. סביבת הריצה של Node.js מגיעה עם דרייברים מקוריים עבור Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT ו-Ethernet/IP, כך שהיא יכולה לתקשר עם PLCs ומכשירי שטח קיימים ללא צורך בשערים נוספים.