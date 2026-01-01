התקינו Halo בלחיצה אחת.
CMS מודרני בקוד פתוח לבניית בלוגים, אתרים ואתרים מבוססי תוכן עם שוק תוספים.
בחרו תוכנית VPS עבור Halo
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Halo
Halo היא מערכת ניהול תוכן מודרנית בקוד פתוח לחלוטין, הבנויה על Spring Boot ו-PostgreSQL ריאקטיבי. היא מספקת שוק עשיר של תוספים וערכות נושא, עורך מבוסס בלוקים, פרסום מרובה סוגי תוכן, וקונסולת ניהול נקייה — מה שהופך אותה למתאימה לכל דבר, מבלוגים אישיים ועד לאתרי חברות.
עם למעלה מ-39,000 כוכבי GitHub ופיתוח פעיל, Halo היא אחת מפלטפורמות ה-CMS המאומצות ביותר בניהול עצמי. אירוח עצמי על VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על התוכן שלכם, ללא עמלות פר-פוסט, וגמישות להרחיב את הפלטפורמה עם תוספים מבלי להיות מוגבלים על ידי רמת מנוי.
פיצ'רים עיקריים של Halo
שוק חיבורים
הרחיבו את Halo עם תוספים קהילתיים ל-SEO, תגובות, חיפוש, שיתוף חברתי ועוד — המותקנים ישירות ממסוף הניהול.
מערכת ערכות נושא
החליפו או התאימו אישית את מראה האתר שלכם עם מנוע תבניות מלא ו-marketplace פעיל של תבניות קהילתיות.
עורך מבוסס בלוקים
צרו תוכן עשיר באמצעות עורך בלוקים מודרני התומך בתמונות, הטמעות, בלוקי קוד ופריסות מותאמות אישית, מבלי לגעת ב-HTML.
מגוון סוגי תוכן
פרסמו פוסטים, עמודים ורגעים (מיקרו-בלוגים) מפלטפורמה אחת, העונה על צרכי תוכן ארוך וקצר כאחד.
REST ו-GraphQL APIs
חשפו את התוכן שלכם באמצעות ממשקי API מובנים להפעלת פריסות Headless, אפליקציות מובייל או אינטגרציות צד שלישי.
למה להריץ את Halo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.