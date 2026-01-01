Halo היא מערכת ניהול תוכן מודרנית בקוד פתוח לחלוטין, הבנויה על Spring Boot ו-PostgreSQL ריאקטיבי. היא מספקת שוק עשיר של תוספים וערכות נושא, עורך מבוסס בלוקים, פרסום מרובה סוגי תוכן, וקונסולת ניהול נקייה — מה שהופך אותה למתאימה לכל דבר, מבלוגים אישיים ועד לאתרי חברות.

עם למעלה מ-39,000 כוכבי GitHub ופיתוח פעיל, Halo היא אחת מפלטפורמות ה-CMS המאומצות ביותר בניהול עצמי. אירוח עצמי על VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על התוכן שלכם, ללא עמלות פר-פוסט, וגמישות להרחיב את הפלטפורמה עם תוספים מבלי להיות מוגבלים על ידי רמת מנוי.